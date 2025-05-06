Новый Jeep Compass на старте: доступнее и более проходимый

Внедорожник нового поколения Jeep Compass стал крупнее предшественника. Колесная база увеличилась на 16 см, длина достигла 4,55 м, а ширина увеличилась на 8,5 см, достигнув 1,93 м.

С появлением новой платформы у Jeep Compass появился расширенный выбор двигателей. На старте продаж модель будет предлагаться с технологией «мягкого» гибрида мощностью 145 л.с. Также будет доступен подзаряжаемый гибрид мощностью 195 л.с.

Одной из альтернатив будет полноценный электрокар с запасом хода до 650 км. Базовые версии будут иметь передний привод и 213 л.с., в то время как самая мощная полноприводная модель будет обладать 375 л.с. Compass c полным приводом станет еще более универсальным для бездорожья.

Фото: Carsweek.ru

Сборка нового Jeep Compass следующего поколения будет производиться на заводе в Италии, а первые поставки ожидаются в последнем квартале года. Дилеры уже принимают предварительные заказы на модель, сообщает «Российская газета». Сейчас можно приобрести комплектацию Compass First Edition за 35 700 фунтов стерлингов (около 3,9 млн рублей), которая будет оборудована всем необходимым. Стоимость «мягкого» гибрида начинается с этой цифры, в то время как цена на электрокар стартует от 4,3 млн рублей.

Дореформенный гибридный внедорожник стоил немного дороже - 36 835 фунтов стерлингов.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что дилеры марки начали предлагать пикап Jeep Hellcat со значительной скидкой.