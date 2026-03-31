Honda представила электрический квадроцикл Fastport, который “изменит городскую доставку” и поможет “попрощаться с пробками”

С 3 по 12 апреля 2026 года в Нью-Йорке состоится ежегодный автосалон, на котором будут представлены новинки ведущих автопроизводителей со всего мира. Среди участников мероприятия — компания Honda, готовящая премьеру полностью электрического квадроцикла Fastport eQuad.

Официальное представление Fastport eQuad назначено на 1 апреля и пройдет на специализированном испытательном полигоне для гибридных автомобилей. Новинка ориентирована на сегмент доставки «последней мили» и, по задумке Honda, способна заменить традиционные фургоны.

Разработчики отмечают, что новый электроквадроцикл предназначен для повышения эффективности доставки в городских условиях. Ожидается, что Fastport eQuad поможет организовать непрерывную работу курьеров и снизить негативное воздействие транспорта на окружающую среду за счет полного перехода на электротягу.

Известно, что Fastport eQuad оснастят сменными аккумуляторами Honda Mobile Power Pack. Это позволит использовать транспортное средство на велосипедных дорожках, расширяя возможности для маневрирования в плотном городском потоке. При этом технические подробности, такие как мощность, максимальная скорость и дальность хода, пока не раскрываются.

Проект Fastport eQuad разработан компанией Fastport, учрежденной Honda в 2023 году. Компания занимается внедрением инновационных решений в сфере микромобильности и стремится преобразовать логистику последнего этапа доставки, делая её более эффективной и надежной.

Автор: Алина Олешко