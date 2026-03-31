BYD представила новый кроссовер с запасом хода 710 км: "Прощай, заправка"

В Китае представили новый электрический кроссовер BYD Song Ultra EV, который сразу же стал доступен для заказа на внутреннем рынке. Новинка способна преодолевать до 620 или 710 километров на одной зарядке по циклу CLTC, в зависимости от выбранной комплектации. Стоимость автомобиля составляет от 151 900 до 179 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,8–2,1 миллиона рублей по актуальному курсу валют.

Экстерьер BYD Song Ultra EV выполнен в минималистичном стиле: у кроссовера отсутствует привычная решетка радиатора, а дверные ручки интегрированы в кузов и остаются скрытыми. Боковые стойки окрашены в черный цвет, что создает эффект "парящей" крыши. Задние фонари объединены в единый световой элемент, а на колеса установлены оригинальные 19-дюймовые литые диски. Для покупателей доступен выбор из шести различных цветов кузова.



Внутри автомобиль оснащен 10,25-дюймовой цифровой панелью приборов и большим 15,6-дюймовым экраном мультимедийной системы. Кроме того, предусмотрен проекционный дисплей диагональю 26 дюймов. Все сиденья получили функции вентиляции, обогрева, массажа, а также оснащены электрорегулировками. Объем багажника под капотом составляет 150 литров, а основной багажный отсек в задней части автомобиля вмещает 730 литров, увеличиваясь до 1659 литров при сложенных задних сиденьях.



Модель BYD Song Ultra EV оснащается электродвигателем, установленным на задней оси. В зависимости от модификации, мощность агрегата составляет 240 кВт (326 л.с.) или 270 кВт (367 л.с.), а крутящий момент равен 305 Нм. Максимальная скорость автомобиля ограничена отметкой 210 км/ч.

За автономность отвечает аккумуляторная батарея BYD Short Blade Battery 2.0 емкостью 68,4 или 82,7 кВт·ч, в зависимости от версии. Это обеспечивает запас хода до 620 или 710 километров на одном заряде. Быстрая зарядка позволяет восполнить уровень батареи с 10% до 70% всего за пять минут, а зарядка с 10% до 97% занимает порядка девяти минут.

Уже в базовой комплектации BYD Song Ultra EV оборудован интеллектуальной системой управления демпфированием DiSus-C, семью подушками безопасности, а также системой стабилизации при повреждении шины. В качестве дополнительной опции предлагается комплекс DiPilot 300, включающий LiDAR и 27 различных датчиков для расширенных возможностей управления и безопасности.

Автор: Алина Олешко