Промоутер Гран-при Австралии оправдал повышение цен на билеты

В 2027 году стоимость большинства категорий билетов на Гран При Австралии снова заметно вырастет. Билет в зону общего доступа, позволяющий посещать Альберт-парк в течение всех дней уик-энда, ранее стоил $385. В следующем году его цена увеличится на 40 долларов — более чем на десять процентов.

Для сравнения, в 2022-м такой билет обходился в $189. Таким образом, за пять лет его стоимость выросла более чем вдвое и приблизилась к цене билета на хорошую трибуну, установленной всего около трех лет назад.

«Мы стараемся контролировать цены на билеты и делаем это каждый год, чтобы посещение гонки оставалось доступным, – заявил Трэвис Олд, генеральный директор Australian Grand Prix Corporation. – Но мы также должны найти баланс с деловыми интересами нашей компании и ростом затрат на проведение столь крупных соревнований.

Также мы хотим продолжать инвестировать в организацию гонки, если хотим, чтобы культурная программа Гран При становилась лучше, чтобы лучше становилось и качество еды, которую мы предлагаем, и в целом то, как мы отмечаем достижения Мельбурна в области культуры.

Всё это требует затрат, и мы вынуждены искать этот баланс».

В 2026-м Альберт-парк за четыре дня уик-энда посетили без малого 484 тысячи болельщиков. Это стало рекордным показателем посещаемости за все годы проведения Гран При Австралии в Мельбурне.

При этом даже в следующем году билеты в Австралии будут дешевле, чем в Сингапуре или Майами, где аналогичный билет стоит $607. В Остине его цена достигает $635.