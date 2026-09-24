Выпуск автобусов Sollers перенесут из Владивостока в Ульяновск

Производство автобусов марки Sollers планируют перенести из Владивостока на сборочную площадку в Ульяновске. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на директора по технологическому развитию ПАО «Соллерс» Виктора Зорникова. Ожидается, что перенос сборки состоится в 2028 году.

Выпуск автобусов под маркой «Соллерс» на Дальнем Востоке начался в сентябре 2024 года. Их собирают на бывшем заводе Mazda, который сейчас называется «Автомобильные индустриальные технологии». Ранее на этом предприятии выпускали пикапы Sollers. Позже их производство также перенесли во Владивостока в Ульяновск, освободив площадку для сборки автобусов.

Автобусы Sollers представляют собой ребрендированные китайские модели Ankai. С самого начала производства было заявлено о выпуске туристических автобусов Sollers SA9 длиной 12 метров. Они рассчитаны на перевозку до 51 пассажира и оснащаются дизельным двигателем мощностью 370 л.с., соответствующим экологическому стандарту «Евро-5».

Позднее завод освоил выпуск семейства междугородних автобусов Sollers SA6, в которое входят модели большого и среднего классов. Автобус большого класса имеет длину 12 метров и вмещает до 51 пассажира. Он оборудован двигателем мощностью 330 л.с., а объем багажного отсека составляет 6,3 куб. м. Модель среднего класса SA6 длиной 9 метров рассчитана на 35 пассажиров. Ее оснащают двигателем мощностью 245 л.с., который также соответствует стандарту «Евро-5».

На старте производства компания «Соллерс» заявляла о планах выпускать под своей маркой до 1,5 тыс. автобусов в год. Кроме того, предполагалась дальнейшая глубокая локализация проекта. В частности, кузова планировали производить полностью в России.