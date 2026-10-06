Производители и дистрибьюторы рассказали, чего ожидают от авторынка

На форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», автопроизводители и дистрибьюторы обсудили перспективы авторынка до конца нынешнего года и на протяжении следующего.

Участники панельной дискуссии считают, что по итогам 2026 года рынок новых легковых автомобилей сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 1,3 – 1,4 млн единиц. Существенного роста продаж в 2027 году они также не ожидают. По их оценкам, рынок останется примерно на прежнем уровне либо увеличится в пределах 5%.

Среди ключевых тенденций конца этого года и начала следующего представители отрасли выделили увеличение продаж автомобилей на новых источниках энергии — гибридов и электрокаров, а также дальнейшее углубление локализации.

В обсуждении приняли участие Александр Мигаль (КАМАЗ), Алексей Подщеколдин (РОАД), Татьяна Редько (МАЗ «Москвич»), Дмитрий Стёпин (ООО «АВТОТОРГ»), Илья Перминов (TENET), Александр Кулагин (Changan Motors Rus), Алексей Марков (Geely Motors) и Александр Зубик (ООО «Грейт Волл Мотор Рус»).