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Производители и дистрибьюторы рассказали, чего ожидают от авторынка

Эксперты CarX 2026 прогнозируют стабильный авторынок: продажи новых легковых автомобилей в 2027 году сохранятся на уровне 2026-го или вырастут до 5%.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 13:21·1 мин
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Фото: Autostat.ru

На форуме автобизнеса CarX 2026, организованном агентством «АВТОСТАТ», автопроизводители и дистрибьюторы обсудили перспективы авторынка до конца нынешнего года и на протяжении следующего.

Участники панельной дискуссии считают, что по итогам 2026 года рынок новых легковых автомобилей сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 1,3 – 1,4 млн единиц. Существенного роста продаж в 2027 году они также не ожидают. По их оценкам, рынок останется примерно на прежнем уровне либо увеличится в пределах 5%.

Среди ключевых тенденций конца этого года и начала следующего представители отрасли выделили увеличение продаж автомобилей на новых источниках энергии — гибридов и электрокаров, а также дальнейшее углубление локализации.

В обсуждении приняли участие Александр Мигаль (КАМАЗ), Алексей Подщеколдин (РОАД), Татьяна Редько (МАЗ «Москвич»), Дмитрий Стёпин (ООО «АВТОТОРГ»), Илья Перминов (TENET), Александр Кулагин (Changan Motors Rus), Алексей Марков (Geely Motors) и Александр Зубик (ООО «Грейт Волл Мотор Рус»).

Источник

Авторынок россии (1035)Прогноз авторынка (52)Конференции (381)

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