Прогноз: продажи электромобилей и подключаемых гибридов в России удвоятся

С января по сентябрь этого года в России зарегистрировали 11 400 электрокаров и 58 700 подключаемых гибридов. Продажи полностью электрических автомобилей за отчетный период увеличились на 42%. Реализация подключаемых гибридов выросла в 2,5 раза, сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

Эксперты считают, что российский сегмент электрифицированного транспорта продолжит расширяться. Рост интереса к таким автомобилям соответствует общемировой тенденции. Лидером остается Китай, а автопроизводители из этой страны сейчас доминируют на российском авторынке, активно предлагая россиянам модели с электромоторами.

Специалисты полагают, что после перехода на гибрид или электрокар автовладелец в дальнейшем уже не вернется к традиционному бензиновому транспорту. К такому выводу они пришли после анализа результатов опросов: 88% владельцев электромобилей заявили, что их следующая машина снова будет электрической.

По итогам девяти месяцев 2026 года полноценные электрокары занимают 1,2% российского авторынка. Подключаемые гибриды распространены шире: их доля составляет 6,1%. В последний месяц показатели достигли 2,6% и 8,2% соответственно.

По итогам года продажи электрокаров и гибридов PHEV в России могут превысить 100 000 экземпляров. В годовом выражении сегмент EV увеличится вдвое.

Ранее стало известно, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 8,2%.

Фото: Geely