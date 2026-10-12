Проект «Компакт»: советский ситикар с водородным двигателем от «Таврии», бортовым компьютером и пневмоподвеской

К концу 1980-х годов советская автомобильная промышленность заметно уступала зарубежной. Остались в прошлом времена, когда «Москвичи» успешно продавались в Западной Европе. Основной поток государственной поддержки направлялся Волжскому автомобильному заводу, тогда как другим предприятиям, включая АЗЛК, доставались лишь небольшие ресурсы.

При этом именно в Москве работало одно из сильнейших предприятий по выпуску легковых автомобилей — с большим потенциалом и опытным конструкторским бюро. Инженеры регулярно представляли оригинальные концепты, однако «сверху» решили сосредоточиться на новой ВАЗовской переднеприводной платформе «Лада», которая уже на старте серийного производства выглядела устаревшей.

Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) хорошо понимал масштаб проблемы. Во второй половине 1980-х институт представлял прототипы, впечатлявшие уровнем исполнения и техническими решениями. Они вызывали интерес не только у советских специалистов, но и у ведущих мировых автопроизводителей.

В 1989 году на Международном автосалоне в Токио советская делегация показала трёхдверный хетчбэк НАМИ-0288 Компакт. При длине всего в 3,3 метра автомобиль получил полноценный салон по формуле 4+1, бортовой компьютер и пневмоподвеску. Главной особенностью стала силовая установка, рассчитанная на работу на ультраобеднённой смеси бензина с добавлением водорода. Именно об этом прототипе рассказывает редакция carsweek.ru.

Фото: Carsweek.ru

«Ока» — это тупик

В середине 1980-х годов в СССР запустили проект «Автомобиль 2000». Его участники должны были разработать современную городскую микролитражку и подготовить её к серийному производству. В итоге завод ЗАЗ начал выпуск стильной «Таврии», а ВАЗ представил квадратную и неоднозначную, но доступную «Оку».

В НАМИ понимали, что на Западе «Ока» и «Таврия» вряд ли смогут пользоваться спросом. Поэтому специалисты института приступили к созданию собственных вариантов. Одним из последних проектов стал НАМИ-0288 Компакт. Судя по решениям, автомобиль изначально создавался с расчётом на экспорт: конструкторам удалось устранить главный недостаток микролитражек — дефицит пространства в салоне.

За рубежом владельцы компактных хетчбэков часто отмечали, что относительно удобно в них могут разместиться только пассажиры переднего ряда. Сзади пространства обычно хватало лишь детям, а взрослым приходилось упираться коленями в спинки передних кресел.

Конструкторам НАМИ удалось решить эту задачу. При длине кузова 3,33 метра «Компакт» получил увеличенную колёсную базу размером 2,28 м. В ходе внутренних испытаний выяснилось, что в салоне без особых проблем размещаются четверо взрослых и один ребенок. За задним рядом при этом оставалось место для багажника объёмом 150 литров. После складывания заднего сиденья вместимость увеличивалась до 395 литров.

Уникальная конструкция кузова

При создании прототипа инженеры НАМИ стремились снизить его массу. Поэтому кузов лишили традиционного трубчатого каркаса. Основу конструкции составили две стальные силовые балки, формировавшие остов, а внешние панели изготовили из стеклопластика.

В полу использовали сэндвич-панель, заполненную плотным пенополиуретаном. Такое решение одновременно повышало жёсткость кузова, обеспечивало звукоизоляцию и помогало гасить вибрации.

Фото: Carsweek.ru

Несмотря на то что кузов пришлось заметно расширить и увеличить по высоте, аэродинамические показатели оказались впечатляющими. Коэффициент лобового сопротивления составлял 0,30 — примерно как у знаменитой Ауди 100 тех же лет.

Переднюю часть кузова с расположенным там двигателем выполнили отдельным модулем. С кузовом её соединили при помощи особых резинометаллических шарниров, что позволило уменьшить шум от силового агрегата в салоне.

Большая площадь остекления визуально расширяла внутреннее пространство и создавала ощущение лёгкости. Передние кресла можно было развернуть на 180 градусов, чтобы во время остановок пассажиры могли общаться лицом к лицу. Задний ряд складывался вровень с полом и оснащался салазками, позволявшими менять его положение.

Водородный двигатель от «Таврии»

НАМИ-0288 Компакт выделялся не только внешностью. Его силовая установка также была необычной. В качестве основы использовали доработанный двигатель от «Таврии» — МеМЗ-245 рабочим объёмом 1,1 литра. Мощность агрегата увеличили с 53 до 56 л. с.

Однако главным новшеством стала не прибавка мощности. Обычный двигатель превратили в бензо-водородную систему, рассчитанную на работу на ультраобеднённой смеси. Для этого прототип оборудовали двумя системами питания.

Обычный топливный бак вмещал 35 литров АИ-93. Вместо опасного баллона со сжатым газом под высоким давлением применили безопасный металлогидридный аккумулятор. В нём водород хранился в связанном виде внутри специального металлического сплава и постепенно выделялся при нагреве выхлопными газами.

Систему разрабатывали с расчётом на снижение расхода топлива и вредных выбросов в городе. Водород улучшал процесс горения и помогал бензину практически полностью сгорать в цилиндрах. В городском цикле «Компакт» расходовал 5,37 литра топлива на 100 км пробега, а уровень вредных выбросов удавалось свести к минимуму.

При движении по трассе с постоянной скоростью 90 км/ч ситикар переходил на чистый бензин. В этом режиме расход составлял около 4 литров на «сотню».

Другие ТТХ

Коробку передач, как и двигатель, позаимствовали у «Таврии», но доработали. Переключения сделали более точными и лёгкими, поскольку автомобиль планировали экспортировать, а зарубежные покупатели не любили прикладывать лишние усилия за рулём.

Работой бортовой электроники управлял компьютер собственной разработки. Вместо многокилометровых жгутов проводов применили общий силовой кабель и тонкий информационный провод — мультиплексную систему проводки. Микропроцессор кодировал сигналы от кнопок и передавал их исполнительным реле.

Все колёса получили независимую рессорную подвеску, дополненную вспомогательными пневматическими элементами с электронным микропроцессорным управлением. Автоматика изменяла жёсткость баллонов с учётом дорожного покрытия и нагрузки, сохраняя кузов в ровном положении. Дорожный просвет регулировался в диапазоне от 140 до 200 мм.

В 1989 году НАМИ-0288 Компакт представили на Токийском автосалоне. Авторитетный международный журнал Car Styling включил советскую микролитражку в пятёрку самых интересных мировых концепт-каров года. Посетители и представители известных мировых брендов надолго задерживались у стенда, предсказывая «Компакту» успешное коммерческое будущее.

Но дальнейшие события сложились иначе. В 1991 году СССР распался, и вместе с государством были остановлены «Компакт» и другие перспективные концепты НАМИ. Сам автомобиль удалось сохранить. Сейчас он находится в закрытых фондах музея НАМИ.

Фото: Carsweek.ru

Справка

НАМИ-0288 «Компакт» — советский концепт—кар, созданный в НАМИ в 1990 году.

Ранее наш портал рассказывал, как инженеры НАМИ построили прототип «Апельсин» из обрезков «Таврии» и агрегатов «Нивы».

Фото: YouTube