Продажи выросли почти в 6 раз: какие автомобили из Китая стали наиболее популярны у россиян

В первом квартале 2026 года продажи новых автомобилей Bestune в России увеличились в 5,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным, озвученным автоэкспертом Сергеем Целиковым в его Telegram-канале, и предоставленным аналитическим агентством «Автостат», реализовано 1812 автомобилей против 321 в прошлом году, что соответствует росту на 465%.

Лидером на российском рынке среди моделей Bestune стал среднеразмерный кроссовер Bestune T77. На его долю пришлось 1338 проданных автомобилей, что составляет 74% от общего объема продаж бренда. Кроме того, отмечается значительный рост спроса на этот кроссовер — в 7,5 раза по сравнению с первым кварталом 2025 года.

Вторую позицию занял бизнес-седан Bestune B70, продажи которого составили 294 автомобиля. Замыкает тройку самых востребованных моделей кроссовер Bestune T90, разошедшийся тиражом 180 экземпляров. Такие данные озвучил Сергей Целиков.

Особое внимание в продажах уделяется корпоративному сегменту. Как сообщил Целиков, почти 40% всех проданных автомобилей — а именно 719 машин — были оформлены на юридические лица. Эксперт также подчеркнул, что автомобили Bestune активно эксплуатируются в такси и каршеринговых сервисах.

Ранее появилась информация о том, что одна из крупнейших российских лизинговых компаний приступила к реализации парка автомобилей FAW, ранее работавших в такси. По данным издания «Автоновости дня», в продаже оказалось около 50 транспортных средств. Преимущественно это лифтбеки Bestune B70 2023 года выпуска, которые ранее эксплуатировались в компании «Яндекс Такси» и имеют фирменную желтую оклейку.

