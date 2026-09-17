Продажи Suzuki в России выросли в 3,5 раза: какая модель обеспечила «взрывной» рост

Продажи новых автомобилей Suzuki, поставляемых в Россию по альтернативным схемам, за первые восемь месяцев 2026 года увеличились почти в 3,5 раза. Наиболее востребованной моделью марки стал компактный кроссовер Suzuki Jimny, сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

С января по август в России реализовали 1678 новых автомобилей Suzuki против 483 годом ранее. В августе на российский учёт поставили 378 машин японской марки, тогда как за аналогичный период прошлого года — 111. Таким образом, показатель вырос в 3,4 раза, или на 240%.

На компактный рамный внедорожник Jimny приходится около 80% продаж новых Suzuki в России. По данным аналитика, эта модель остается самой востребованной в линейке японской марки.

Примерно 60% автомобилей Suzuki импортируют в Россию с индийского авторынка. Все машины поступают в страну по схемам альтернативного импорта, отметил Целиков.

При этом российское представительство бренда продолжает работу. Как сообщил аналитик, оно функционирует в минимальном режиме поддержки.

Ранее в России начали появляться предложения по ввозу кей-каров Suzuki Jimny из Японии. Такие внедорожники оснащаются 64-сильным турбированным двигателем и системой полного привода AllGrip Pro с раздаточной коробкой и понижающей передачей.

До этого ассортимент доступных в России кроссоверов Suzuki пополнила субкомпактная модель S-Presso, которую компания Maruti Suzuki разработала для индийского рынка. Эти автомобили привозят в Россию из ОАЭ и продают как из наличия, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев