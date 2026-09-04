Главная Новости Продажи В августе продажи среднетоннажных грузовиков сократились на 14%
Новости

В августе продажи среднетоннажных грузовиков сократились на 14%

Продажи новых среднетоннажных грузовиков в России в августе снизились на 13,8%, до 820 машин. Лидерами рынка стали GAZ, KAMAZ и JAC, по данным АВТОСТАТА.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.09.2026, 14:02·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В августе нынешнего года в России реализовали 820 новых среднетоннажных грузовых автомобилей (MCV)*. По сравнению с августом 2025-го продажи снизились на 13,8%, а относительно июля 2026-го — на 26,5%. Такие данные эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили в ходе онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», сославшись на сведения АО «ППК»** и собственную сегментацию.

Доля марки GAZ на этом рынке в конце лета составила 32%, или 258 автомобилей (-28,7% к августу 2025 года). Вторую позицию занял KAMAZ с результатом 242 шт. (-12,6%), третью — JAC, реализовавший 105 машин (+105,9%). Продажи остальных брендов не достигли 100 единиц.

Лидером модельного рейтинга в сегменте MCV остается GAZ Gazon NEXT. В августе таких автомобилей было продано 145, что на 43,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Ни одна из других моделей не преодолела отметку в сотню реализованных машин.

За январь – август 2026 года в России реализовали 7 488 новых среднетоннажных грузовиков. Это на 5,3% меньше, чем за 8 месяцев 2025-го.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (982)Продажи (1152)Грузовые автомобили (255)Модели-лидеры (323)Марки-лидеры (384)Конференции (366)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
СтатьиНовости

ESTEO MX: официальная премьера в Москве

Редакция·17.06.2026
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация