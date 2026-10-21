Продажи подключаемых гибридов в России достигли рекордного уровня

В сентябре нынешнего года в России реализовали 10 207 новых подключаемых гибридов (PHEV). Это в 2,6 раза превышает показатель за аналогичный месяц 2025-го. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на сведения АО «ППК»*, результат стал историческим рекордом.

Предыдущий максимум продаж подключаемых гибридов был зафиксирован в июле — 9 687 шт. В начале осени доля сегмента PHEV достигла 8,3% от общего объема реализации новых легковых автомобилей.

Лидером марочного рейтинга подключаемых гибридов в сентябре стала Geely: продажи бренда составили 1 882 экземпляра. Вторую строчку занял Evolute с результатом 1 733 единицы, третьим оказался ESTEO — 1 492 шт. В ТОП-5 также вошли Voyah и Zeekr, реализовавшие 1 197 и 841 шт. соответственно. В общей сложности на эти пять брендов пришлось 70% всех проданных в сентябре подключаемых гибридов.

В модельном рейтинге сегмента PHEV первое место занял кроссовер Evolute i-SPACE, продажи которого в начале осени составили 1 733 автомобиля. На второй позиции оказался кроссовер Geely EX5 EM-i с результатом 1 348 шт., а на третьей — кроссовер Voyah Free, реализованный в количестве 1 008 шт. В пятерку наиболее востребованных моделей также вошли лифтбек Changan Qiyuan A06 (648 шт.) и внедорожник ESTEO V27 (590 шт.).

За 9 месяцев 2026 года в России продали 59 486 новых подключаемых гибридов. Таким образом, показатель оказался в 2,5 раза выше, чем за январь – сентябрь прошлого года.

Фото: Evolute