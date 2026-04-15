В России продажи подключаемых гибридов увеличились в 2,3 раза

В первом квартале 2026 года в России было реализовано 13 566 новых подключаемых гибридных автомобилей (PHEV), сообщает агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Такой показатель оказался в 2,3 раза выше аналогичного периода 2025 года. За год доля PHEV на отечественном рынке увеличилась с 2,4% до 5,1%.

Абсолютным лидером среди брендов в сегменте подключаемых гибридов стал Voyah, который за три месяца продал 3 038 автомобилей. Это составляет 22,4% от всех реализованных PHEV. Вторую позицию по объему продаж заняла компания Geely с результатом 2 291 автомобиль. На третьей строчке расположился российский бренд Evolute, реализовавший 1 977 машин. Четвертое место заняла марка Lixiang, лидер 2025 года, с показателем 1 416 единиц. В пятерку наиболее популярных брендов вошел также Lynk & Co, продавший 938 гибридных автомобилей.

Среди моделей наибольшей популярностью пользовался кроссовер Voyah Free, продажи которого в первом квартале 2026 года достигли 2 466 экземпляров. Кроме него в тройку лидеров вошли Evolute i-SPACE (1 977 проданных машин) и новичок российского рынка — Geely EX5 EM-i, разошедшийся тиражом в 1 302 единицы. Примечательно, что половины моделей из десятки самых продаваемых PHEV год назад еще не было на рынке.

По оценке заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, суммарная доля всех гибридов (включая PHEV) в структуре новых легковых автомобилей в первом квартале 2026 года достигла 8,1%. Годом ранее этот показатель составлял 5,4%, что свидетельствует о росте в 1,5 раза. Если рассматривать вместе с электромобилями, то их совокупная доля в январе—марте этого года выросла до 9%, тогда как годом ранее она составляла 6,2%.

