Продажи новых мотоциклов в России увеличиваются уже семь месяцев подряд

В августе 2026 года в России продали 6 165 новых мотоциклов. По данным агентства «АВТОСТАТ», полученным со ссылкой на АО «ППК»*, это на 6,7% превышает результат августа прошлого года. Таким образом, рынок новых мотоциклов растет уже седьмой месяц подряд — с февраля.

На пять марок пришлось 44% продаж новой мототехники в последний месяц лета. Первое место занял Regulmoto, реализовавший 958 мотоциклов. Далее расположились Voge с результатом 556 шт., Motoland — 550 шт. и Racer — 435 шт. Пятерку лидеров замкнул Rockot, на долю которого пришлось 205 экземпляров.

В модельном рейтинге по-прежнему лидирует Motoland XF300: в августе было продано 478 таких мотоциклов. Вторую позицию занял Voge CU с результатом 273 шт. Далее следуют Racer RC 300 — 203 шт., Voge DS — 137 шт. и Regulmoto GTO — 136 шт.

По итогам 8 месяцев в России реализовали 47,5 тыс. новых мотоциклов. Это на 12,8% больше показателя за январь – август 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ