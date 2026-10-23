Продажи новых мотоциклов в России достигли рекордного уровня

По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», ссылающихся на информацию АО «ППК»*, российский рынок новой мототехники третий год подряд обновляет рекорды. В 2024 году было продано 43 тысячи новых мотоциклов, в 2025-м — 51 тысяча, а за 9 месяцев 2026 года реализовано уже 51 595 единиц. Таким образом, показатель за январь—сентябрь превысил результат всего прошлого года, и в оставшийся квартал разрыв увеличится.

В сентябре продажи составили 4 121 новый мотоцикл. Это на 2,3% больше, чем за аналогичный месяц 2025-го. Как отмечают эксперты агентства, рынок растет восьмой месяц подряд — с февраля.

На пять марок пришлось более 40% всей новой мототехники, реализованной в начале осени. Первое место занял Regulmoto, показавший результат 625 единиц. Далее с заметным отставанием расположились Motoland — 369 шт., Voge — 277 шт. и Racer — 270 шт. Пятерку лидеров замкнул Sharmax с сентябрьским результатом 161 экземпляр.

В модельном рейтинге по-прежнему лидирует Motoland XF300. В сентябре было продано 327 таких мотоциклов. В пятерку лучших также вошли Racer RC 300 — 122 шт., Voge CU — 113 шт., Regulmoto GTO — 85 шт. и Regulmoto Sport — 73 шт.

Фото: АВТОСТАТ