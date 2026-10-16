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Впервые в 2026 году в России снизились продажи новых автомобилей класса люкс

Рынок новых люксовых автомобилей в России в сентябре 2026 года сократился на 17,5%, до 52 машин, лидером стал Rolls-Royce, а за девять месяцев рынок вырос на 8%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 11:41·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В сентябре 2026 года в России продали 52 новых автомобиля класса Luxury. По данным экспертов агентства «АВТОСТАТ», которые ссылаются на сведения АО «ППК»*, показатель оказался на 17,5% ниже результата за аналогичный месяц прошлого года. При этом рынок новых «люксов» после 8 месяцев непрерывного роста, то есть с начала нынешнего года, в сентябре ушел «в минус».

Лидером среди люксовых марок в начале осени стал Rolls-Royce: за месяц реализовано 19 автомобилей. Bentley с результатом 18 шт. занял второе место, а победитель августа Lamborghini (7 шт.) опустился сразу на две позиции. Кроме того, в сентябре продали 5 новых Ferrari, 2 Maserati и 1 Aston Martin.

В рейтинге моделей первое место по итогам сентября занял Rolls-Royce Cullinan, продажи которого составили 14 единиц. Вторую строчку занял Bentley Bentayga (10 шт.), третью — Bentley Continental GT (6 шт.). В пятерку лидеров также вошли Lamborghini Urus и Ferrari Purosangue — 5 и 3 шт. соответственно.

С января по сентябрь в России реализовали 552 новых люксовых автомобиля. Это на 8% больше, чем за тот же период 2025 года.

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