Продажи новых легковых автомобилей достигли максимума за последние девять недель

На 36-й неделе 2026 года, которая проходила с 31 августа по 6 сентября, в России продали 30 016 новых легковых автомобилей. Это максимальный недельный результат за последние 9 недель — практически за два месяца. По данным агентства «АВТОСТАТ», полученным со ссылкой на АО «ППК»*, ранее более высокий показатель был зафиксирован на 27-й неделе, с 29 июня по 5 июля, когда реализовали 30,9 тыс. шт. По сравнению с предыдущей неделей продажи выросли на 6,1%, а результат 36-й недели прошлого года превышен на 3,8%.

«Минувшая неделя захватила самый конец августа. Соответственно в нее вошли регистрации автомобилей, выданных дилерами в конце месяца. А это традиционно чуть больше, чем в начале и середине месяца. Говорить об устойчивом осеннем всплеске продаж можно будет только в случае сохранении роста в ближайшие 2 – 3 недели. В чем я сомневаюсь...», - прокомментировал ситуацию на авторынке директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Лидером марочного рейтинга по-прежнему остается LADA. На 36-й неделе ее рыночная доля достигла 22,6%. Вторую позицию занял Haval с показателем 12,2%, а третьим стал TENET, доля которого составила 11,1%. Остальные бренды заметно отстают от лидеров. В ТОП-10 также вошли Geely (5,5%), Changan (5,3%), Belgee (4,3%), Jetour (3,3%), JELAND (2,8%), Mazda (2,7%) и Toyota (2,4%).

Фото: АВТОСТАТ