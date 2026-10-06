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Продажи новых LCV в сентябре снизились на 18%

Продажи новых LCV в России в сентябре 2026 года снизились на 18,3%, до 6 355 автомобилей. Лидерами стали GAZ, LADA и Sollers.
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 11:03·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В сентябре нынешнего года в России продали 6 355 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Это на 18,3% меньше показателя сентября 2025-го, но на 19,7% больше результата августа 2026-го. Такие данные на форуме автобизнеса CarX 2026 представили эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на сведения АО «ППК»* и собственную сегментацию. Напомним, что многие модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Лидером российского рынка по итогам прошлого месяца стала марка GAZ, на которую пришлось 42% продаж, или 2 668 экземпляров (-31,8% к сентябрю 2025-го). Второе место заняла LADA с результатом 852 шт. (-37,6%), третьим стал Sollers — 738 шт. (+10,3%). Далее расположился УАЗ, реализовавший 632 единицы (-11%). Пятерку ведущих брендов замкнул KAMAZ, чьи продажи выросли в 9,3 раза и достигли 512 шт.

В модельном рейтинге по-прежнему лидирует GAZ Gazelle NEXT. В начале осени было продано 946 таких автомобилей, что на 53,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Вторую позицию заняла GAZ Gazelle NN — 684 шт. (рост в 2,8 раза). Третьим стал фургон LADA Largus VU с результатом 570 экземпляров (-40,3%). В ТОП-5 также вошли KAMAZ Kompas 5 — 512 шт. (рост в 9,3 раза) и Sollers SF5 — 376 шт.

За 9 месяцев нынешнего года в России реализовали 49 320 новых LCV. По сравнению с январем – сентябрем 2025-го объем продаж сократился на 20%.

Фото: АВТОСТАТ

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