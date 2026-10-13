Продажи новых LCV в сентябре снизились на 12%

В сентябре нынешнего года в России реализовали* 6 874 новых легких коммерческих автомобиля (LCV). Это на 11,6% меньше показателя за сентябрь 2025-го, однако на 29,5% больше результата августа 2026-го. Такие данные представили эксперты агентства «АВТОСТАТ», опираясь на сведения АО «ППК»** и собственную сегментацию. Напомним, что многие модели пикапов мы относим к легковым автомобилям, а не к LCV.

Более 40% сентябрьского объема продаж пришлось на GAZ — 2 844 экземпляра (-27,3% к сентябрю 2025-го). Второе место заняла LADA с результатом 903 шт. (-33,9%), третьим стал Sollers, реализовавший 804 автомобиля (+20,2%). Далее расположился УАЗ — 679 единиц (-4,4%). Пятерку лидеров замкнул KAMAZ: его показатель составил 629 шт., увеличившись в 11,4 раза.

В модельном рейтинге по-прежнему лидирует GAZ Gazelle NEXT. В начале осени было реализовано 1 017 таких машин, что на 50,1% меньше, чем годом ранее. Вторую позицию заняла GAZ Gazelle NN — 734 шт., или рост в 3 раза. На третьем месте оказался KAMAZ Kompas 5 с результатом 629 экземпляров, также показавшим рост в 11,4 раза. В ТОП-5 вошли фургон LADA Largus VU (604 шт.; -36,8%) и Sollers SF5 (404 шт.).

За 9 месяцев нынешнего года в России продали* 49 839 новых LCV. По сравнению с январем – сентябрем 2025-го показатель снизился на 19,2%.

Фото: АВТОСТАТ