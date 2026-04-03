В марте продажи новых LCV упали на 15%

В марте 2026 года на российском рынке было реализовано 5 749 новых легких коммерческих автомобилей (LCV). Такие данные озвучили аналитики агентства «АВТОСТАТ» в рамках онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка», ссылаясь на статистику АО «ППК» и собственную сегментацию. Эксперты напомнили, что ряд моделей пикапов учитывается как легковые автомобили, а не LCV.

Отечественные производители продолжают доминировать: на них приходится 87% всех продаж в начале весны. Более половины от этого объема, а именно 53,5%, обеспечивает бренд GAZ. Абсолютным лидером среди моделей остается GAZ Gazelle NEXT, ее доля в марте достигла 22%.

Аналитики выделили несколько интересных особенностей данного сегмента. Так, автомобили с дизельным двигателем составляют чуть более половины от общего числа реализованных LCV — 50,6%. Примерно каждое четвертое транспортное средство (26,5%) оснащено полным приводом (колесная формула 4х4). Среди всех проданных машин треть (33,7%) — цельнометаллические фургоны, а почти каждая пятая (20,9%) — с бортовой платформой.

По итогам первого квартала 2026 года объем продаж новых легких коммерческих автомобилей в России составил 14,7 тысячи единиц. Это на 22,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года — с января по март 2025 года.

