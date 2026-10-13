В сентябре продажи новых крупнотоннажных грузовиков сократились на 3%

В сентябре нынешнего года в РФ реализовано* 3 418 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV)**. По сравнению с сентябрем 2025-го показатель снизился на 3,3%, однако относительно августа 2026-го вырос на 27,2%. Такие данные привели эксперты агентства «АВТОСТАТ», сославшись на сведения АО «ППК»*** и собственную сегментацию.

Отечественная марка KAMAZ заняла 38% от общего объема продаж HCV за первый месяц осени. В количественном выражении это 1 292 экземпляра, что на 17,1% больше результата сентября 2025-го. Далее в рейтинге расположились китайские Dongfeng (526 шт.; рост в 12,5 раза), FAW (305 шт.; -10,8%), SITRAK (285 шт.; +43,2%) и белорусский MAZ (223 шт.; -8,2%).

В модельном рейтинге сегмента HCV первое место сохранил Dongfeng 4180. За месяц было реализовано 522 такие машины, что соответствует росту в 37,3 раза. Вторым стал SITRAK C7H, показавший результат в 285 экземпляров (+43,9%). В ТОП-5 также вошли KAMAZ 54901 (276 шт.; +26%), KAMAZ 43118 (245 шт.; -8,6%) и KAMAZ 65115 (217 шт.; -13,9%).

За 9 месяцев нынешнего года в нашей стране продано* 27 797 новых крупнотоннажных грузовых машин. Это на 15,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ