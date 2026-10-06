В сентябре продажи новых крупнотоннажных грузовиков сократились на 11%

В сентябре нынешнего года в России продали 3 137 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV)*. По сравнению с сентябрем 2025-го показатель снизился на 11,2%, однако относительно августа 2026-го вырос на 16,7%. Такие данные эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили на форуме автобизнеса CarX 2026, сославшись на сведения АО «ППК»** и собственную сегментацию.

Отечественная марка KAMAZ заняла около 38% российского рынка HCV по итогам первого месяца осени. В количественном выражении это 1 177 автомобилей, что на 6,7% больше результата сентября 2025-го. Вторую позицию занял китайский Dongfeng — 462 шт. (рост в 11 раз). Далее расположились FAW — 289 шт. (-15,5%), SITRAK — 269 шт. (+35,2%) и белорусский MAZ — 217 шт. (-10,7%).

В модельном рейтинге сегмента HCV первое место сохранил Dongfeng 4180. За месяц было реализовано 459 таких автомобилей, что соответствует росту в 32,8 раза. Вторым стал SITRAK C7H с результатом 269 экземпляров (+35,9%). В пятерку лидеров также вошли KAMAZ 54901 — 247 шт. (+12,8%), KAMAZ 43118 — 228 шт. (-14,9%) и KAMAZ 65115 — 204 шт. (-19%).

За 9 месяцев нынешнего года в России продали 27 516 новых крупнотоннажных грузовых машин. Это на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ