Главная Новости Продажи В сентябре продажи новых крупнотоннажных грузовиков сократились на 11%
Новости

В сентябре продажи новых крупнотоннажных грузовиков сократились на 11%

Продажи новых крупнотоннажных грузовых автомобилей в России в сентябре 2026 года составили 3 137 машин, снизившись на 11,2% за год, сообщает АВТОСТАТ
РедакцияР
Редакция
06.10.2026, 11:51·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В сентябре нынешнего года в России продали 3 137 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей (HCV)*. По сравнению с сентябрем 2025-го показатель снизился на 11,2%, однако относительно августа 2026-го вырос на 16,7%. Такие данные эксперты агентства «АВТОСТАТ» представили на форуме автобизнеса CarX 2026, сославшись на сведения АО «ППК»** и собственную сегментацию.

Отечественная марка KAMAZ заняла около 38% российского рынка HCV по итогам первого месяца осени. В количественном выражении это 1 177 автомобилей, что на 6,7% больше результата сентября 2025-го. Вторую позицию занял китайский Dongfeng — 462 шт. (рост в 11 раз). Далее расположились FAW — 289 шт. (-15,5%), SITRAK — 269 шт. (+35,2%) и белорусский MAZ — 217 шт. (-10,7%).

В модельном рейтинге сегмента HCV первое место сохранил Dongfeng 4180. За месяц было реализовано 459 таких автомобилей, что соответствует росту в 32,8 раза. Вторым стал SITRAK C7H с результатом 269 экземпляров (+35,9%). В пятерку лидеров также вошли KAMAZ 54901 — 247 шт. (+12,8%), KAMAZ 43118 — 228 шт. (-14,9%) и KAMAZ 65115 — 204 шт. (-19%).

За 9 месяцев нынешнего года в России продали 27 516 новых крупнотоннажных грузовых машин. Это на 16,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (1034)Продажи (1183)Грузовые автомобили (263)Модели-лидеры (336)Марки-лидеры (399)Конференции (379)Carx (49)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация