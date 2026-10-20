В сентябре продажи новых электромобилей увеличились в 2,5 раза

В сентябре 2026 года в нашей стране продали 3 184 новых электрокара. По данным АО «ППК»*, на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 155% превышает показатель за аналогичный месяц прошлого года.

Отечественный бренд Evolute второй месяц подряд возглавляет рынок. В сентябре было реализовано 770 таких автомобилей. При этом к лидеру приблизился Changan: продажи новых электромобилей китайской марки составили 763 экземпляра.

Третью позицию в рейтинге брендов заняли электрокары японской Toyota — 663 шт. В пятерку также вошли китайские BYD и Avatr, показавшие результаты в 231 и 180 шт. соответственно.

Среди моделей первое место сохраняет кроссовер Evolute I-JOY c результатом 769 единиц за сентябрь. Вторым стал кроссовер Changan Qiyuan Q05, разошедшийся тиражом в 715 шт. Третью строчку занял кроссовер Toyota bZ3X — 656 шт.

За 9 месяцев 2026 года в России продали 11,6 тыс. новых электрокаров. Таким образом, показатель увеличился на 45% по сравнению с январем – сентябрем 2025-го.

Фото: Evolute