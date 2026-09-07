В августе 2026 года продажи новых автобусов снизились на 23%

В августе нынешнего года российский рынок пополнился 715 новыми автобусами. По сравнению с августом 2025-го продажи сократились на 23,4%, однако относительно июля 2026 года показали рост на 5,6%. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на информацию АО «ППК»*.

Лидером по объему продаж стала отечественная марка PAZ, на которую пришлось 43% августовских реализаций, или 305 автобусов. Это на 36,5% меньше результата августа 2025-го. Вторую позицию занял KAMAZ с показателем 84 шт. (+42,4%), третью — Yutong, реализовавший 71 шт. (-48,2%). От китайской марки почти не отстал LIAZ: продажи составили 70 шт., увеличившись в 2,8 раза. Пятое место занял NEFAZ — 66 шт. (+50%).

В модельном рейтинге по итогам конца лета первое место вновь досталось PAZ 3204. За месяц было реализовано 212 шт., что на 1,9% меньше, чем годом ранее. Июльский лидер LIAZ Citymax 12 опустился на вторую строчку, показав результат 70 шт. — рост в 17,5 раза. Далее расположился электробус KAMAZ 6282, проданный в количестве 66 экземпляров. В пятерку лучших также вошли PAZ 3205 и NEFAZ 5299: их результаты оказались близкими — 65 и 64 шт. соответственно.

За 8 месяцев нынешнего года в России продали 5 761 новый автобус. Это на 3,3% меньше показателя за январь – август 2025-го.

Фото: АВТОСТАТ