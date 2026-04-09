В России зафиксирован 2,5-кратный рост продаж немецких автомобилей

В первом квартале 2026 года на российском рынке было продано 12 458 новых легковых автомобилей немецких брендов. Об этом свидетельствуют данные агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК»*. Этот результат превышает показатели аналогичного периода 2025 года более чем в 2,5 раза, когда было реализовано 4 887 машин.

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ», обращает внимание на то, что поставки немецких автомобилей в Россию сейчас осуществляются исключительно по параллельному импорту. В результате столь значительного прироста доля немецких марок на рынке увеличилась с 2% в первом квартале 2025 года до 4,7% в январе–марте 2026 года.

Лидером среди немецких автопроизводителей остается BMW — за отчетный период россияне приобрели 3 873 новых автомобиля этой марки, что на 91% превышает прошлогодние показатели. Следом идет Volkswagen, который увеличил объем продаж в 4,5 раза до 3 361 единицы. Замыкает тройку лидеров Mercedes-Benz с результатом 2 373 автомобиля, что на 82% больше, чем годом ранее. В пятерке самых востребованных немецких брендов также оказались Audi (2 339 автомобилей, рост в 5,5 раза) и Porsche (444 автомобиля, увеличение на 23%).

В модельном зачете наибольшей популярностью среди покупателей пользуются кроссоверы BMW X5, Audi Q5 и Volkswagen Tiguan. Только этим моделям удалось преодолеть отметку в 1 000 реализованных экземпляров по итогам первых трех месяцев текущего года. Продажи остальных немецких моделей оказались ниже этого показателя.

