Продажи легковых автомобилей и LCV достигли рекордного уровня на 40-й неделе 2026 года

По итогам 40-й недели, которая проходила с 28 сентября по 4 октября, в России реализовали 33 191 новый легковой автомобиль. По данным АО «ППК»*, на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», это лучший недельный результат 2026 года.

Более высокий объем продаж в последний раз фиксировался на 52-й неделе прошлого года. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 25-й неделей 2025-го — показатель минувшей недели оказался на 19,7% ниже.

Рекордные для 2026 года недельные продажи зафиксированы и в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). На 40-й неделе было реализовано 1 720 новых экземпляров — на 27% меньше, чем год назад. Предыдущий рекорд также пришелся на 52-ю неделю 2025 года.

Продажи новых грузовых автомобилей и автобусов рекордными не стали. За прошедшую неделю реализовано 1 178 грузовиков, что на 11,2% меньше показателя 40-й недели 2025-го, а также 246 автобусов — на 24,9% больше.

О дальнейшем развитии российского авторынка расскажут завтра на масштабном форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября. Условия участия можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ