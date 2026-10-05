Главная Новости Продажи Продажи легковых автомобилей и LCV достигли рекордного уровня на 40-й неделе 2026 года
Новости

Продажи легковых автомобилей и LCV достигли рекордного уровня на 40-й неделе 2026 года

Продажи новых легковых автомобилей в России достигли рекорда 2026 года: за неделю с 28 сентября по 4 октября в стране реализовано 33 191 автомобиль.
РедакцияР
Редакция
05.10.2026, 16:12·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

По итогам 40-й недели, которая проходила с 28 сентября по 4 октября, в России реализовали 33 191 новый легковой автомобиль. По данным АО «ППК»*, на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», это лучший недельный результат 2026 года.

Более высокий объем продаж в последний раз фиксировался на 52-й неделе прошлого года. При сравнении с аналогичным периодом прошлого года — 25-й неделей 2025-го — показатель минувшей недели оказался на 19,7% ниже.

Рекордные для 2026 года недельные продажи зафиксированы и в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). На 40-й неделе было реализовано 1 720 новых экземпляров — на 27% меньше, чем год назад. Предыдущий рекорд также пришелся на 52-ю неделю 2025 года.

Продажи новых грузовых автомобилей и автобусов рекордными не стали. За прошедшую неделю реализовано 1 178 грузовиков, что на 11,2% меньше показателя 40-й недели 2025-го, а также 246 автобусов — на 24,9% больше.

О дальнейшем развитии российского авторынка расскажут завтра на масштабном форуме автобизнеса CarX 2026. Мероприятие агентство «АВТОСТАТ» проведет 6 октября. Условия участия можно узнать здесь.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (1029)Легковые автомобили (869)Продажи (1179)Грузовые автомобили (261)Автобусы (139)Легкие коммерческие автомобили (260)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Новый российский автомобильный бренд JELAND: миссия, философия и первые модели

Редакция·20.07.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация