Главная Новости Продажи В России продажи автомобилей из Кореи выросли на 78%
Продажи новых легковых автомобилей корейских марок в России выросли на 78% в 1 квартале 2026 года, лидируют Kia, Hyundai и KGM.
Редакция
17.04.2026, 08:01·2 мин
Фото: Autostat.ru

В первом квартале 2026 года на российском рынке было реализовано 4 186 новых легковых автомобилей корейских брендов. Об этом сообщают специалисты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Показатель значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — увеличившись на 78%.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, сегодня доля корейских производителей на российском авторынке составляет 1,6%. Для сравнения, годом ранее этот показатель находился на уровне 1%.

Лидером среди корейских брендов по объёму продаж осталась марка Kia. В течение января-марта россияне приобрели 2 035 автомобилей этой марки, что на 90% больше, чем в прошлом году. Вторую позицию по популярности занял бренд Hyundai — 1 430 проданных машин, что соответствует росту на 17,3%. Третье место по количеству реализованных автомобилей занял KGM с результатом 624 единицы. Продажи автомобилей Genesis и Samsung также были зафиксированы, однако их суммарный объём за три месяца не превысил 100 экземпляров.

Дмитрий Ярыгин подчеркнул, что из всех корейских марок официально на российском рынке сейчас присутствует только KGM. Остальные бренды, такие как Kia и Hyundai, поставляются через параллельный импорт.

Самыми востребованными моделями корейского производства в России по итогам первого квартала стали кроссовер Kia Seltos (971 проданная машина), Hyundai Tucson (543 автомобиля) и седан Hyundai Elantra (300 экземпляров).

Фото: АВТОСТАТ

