Продажи этой «Лады» выросли в 33,5 раза: модель АвтоВАЗа обошла Mazda и Belgee

В сентябре 2026 года продажи новых автомобилей семейства LADA Iskra увеличились в 33,5 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, достигнув роста в +3253,2%. Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «Автостата», за первый осенний месяц было реализовано 3152 автомобиля против 94 годом ранее.

С таким результатом «Искра» поднялась на восьмую строчку рейтинга наиболее продаваемых моделей российского авторынка. В число десяти лидеров также вошли белорусский кроссовер Belgee X50+, который выбрали 3037 покупателей, и японский Mazda CX-5. Продажи последнего увеличились втрое — до 3915 автомобилей.

LADA Iskra появилась в модельной линейке «АвтоВАЗа» в апреле прошлого года. Сейчас автомобили семейства производят в Тольятти и на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Оттуда машины поставляют в саму Северную столицу и близлежащие регионы.

Модель создана на глубоко модернизированной модульной платформе CMF-B-LS альянса Renault-Nissan. В линейке LADA она занимает позицию между Vesta и Granta. Семейство представлено тремя типами кузова: седаном, универсалом SW и кросс-универсалом SW Cross.

Седан и универсал в зависимости от уровня оснащения получают атмосферные двигатели объемом 1,6 литра мощностью 90 или 106 лошадиных сил. Первый мотор сочетается исключительно с пятиступенчатой «механикой». Для второго предусмотрены шестиступенчатая «механика» или вариатор китайского происхождения — выбор зависит от комплектации.

Кросс-универсал LADA Iskra SW Cross доступен только с 16-клапанным 106-сильным двигателем. В пару к нему устанавливают одну из двух китайских трансмиссий: шестиступенчатую механическую коробку или вариатор.

Последняя индексация цен на LADA Iskra состоялась в январе нынешнего года. Стоимость седана составляет от 1 277 000 до 1 697 000 рублей, универсала Iskra SW — от 1 527 000 до 1 677 000 рублей. Кросс-универсал Iskra SW Cross в зависимости от комплектации предлагается по цене от 1 657 000 до 1 827 000 рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщал, что в сентябре в России было продано 32 310 новых автомобилей LADA. Это стало лучшим месячным показателем с начала года. По расчетам компании, относительно августа продажи выросли на 10,6%, а в сравнении с сентябрем прошлого года — на 9,4%.

Автор: Иван Бахарев