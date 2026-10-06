Продажи автомобилей в России сокращаются второй месяц подряд: какие машины выбирают россияне

Российский авторынок продолжает сокращаться второй месяц подряд. В сентябре 2026 года продажи новых легковых автомобилей в стране уменьшились на 6,2% в годовом выражении и составили 115,1 тыс. штук, сообщили эксперты аналитического агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК».

Отечественная LADA сохранила статус безоговорочного лидера российского авторынка. В начале осени на эту марку пришлось около четверти продаж — 24,67%, или 28,4 тыс. автомобилей.

Вторую позицию занял китайский Haval, который также остался лидером среди иномарок. В сентябре кроссоверы и внедорожники бренда разошлись тиражом 13,4 тыс. экземпляров. Третьим стал российский Tenet, реализовавший за месяц 12,4 тыс. машин.

Китайские Geely и Changan заметно отстали от тройки лидеров: их продажи по итогам первого месяца осени составили 6,3 тыс. и 6,1 тыс. штук соответственно. Шестое место занял белорусский Belgee, автомобили которого выбрали 4,9 тыс. российских автолюбителей.

В ТОП-10 наиболее популярных автомобильных брендов в России по продажам легковых машин в сентябре также вошли японские Mazda (3,2 тыс. шт.) и Toyota (3,2 тыс. шт.), китайский Jetour (3,2 тыс. шт.) и российский Jeland (2,6 тыс. шт.).

Наиболее заметное падение продаж за месяц зафиксировано у «родственных» брендов Belgee и Geely — на 41,8% и 35,7% соответственно. Максимальный рост, обусловленный низкой сравнительной базой прошлого года, показали Tenet — в 4,7 раза — и Mazda — в 3,8 раза.

Лидером модельного рейтинга по-прежнему остается семейство LADA Granta. В сентябре по всей стране было продано 10,8 тыс. таких автомобилей. Второе место сохранил российский Tenet T7, который также остается самой популярной моделью в сегменте кроссоверов и внедорожников (SUV): его продажи достигли 6,4 тыс. штук. Бывший лидер этого сегмента, Haval Jolion, опустился на третью позицию, но сохранил звание бестселлера среди иномарок. В сентябре его продажи составили 5,7 тыс. штук.

В «пятерке» наиболее востребованных моделей российского авторынка остались «вазовское» семейство LADA Vesta и компактный кроссовер Tenet T4L. Их продажи составили 5,4 тыс. и 4,4 тыс. штук соответственно.

На следующих двух позициях расположились внедорожники семейства Niva — Niva Travel (3,4 тыс. шт.) и Niva Legend (3,2 тыс. шт.). Восьмое место заняла LADA Iskra: на низкой базе прошлого года ее продажи увеличились в 33,5 раза, достигнув 3,2 тыс. штук. «Десятку» замкнули кроссоверы Belgee X50+ (3 тыс. шт.) и Mazda CX-5 (2,9 тыс. шт.).

За 9 месяцев 2026 года в России реализовали 960,1 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 7,2% больше показателя за аналогичный период годичной давности. Продажи машин марки Tenet, стартовавшие год назад, за это время увеличились в 37 раз.

Ранее статистику продаж новых автомобилей в России представил Минпромторг. Согласно его данным, в сентябре было продано 127 432 машины — на 6,6% меньше, чем годом ранее. При этом за первые девять месяцев текущего года рынок вырос на 5,3%.

Автор: Иван Бахарев