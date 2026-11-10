Продажи автомобилей с пробегом в России выросли: где вторичный рынок «оживился» сильнее всего

В октябре 2026 года продажи автомобилей с пробегом в России увеличились на 5% по сравнению с сентябрём. При этом в годовом выражении показатель оказался на 5% ниже результата октября прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба автомобильного портала «Дром».

Аналитики зафиксировали месячный рост продаж автомобилей всех стран-производителей. Спрос на подержанные китайские машины в октябре увеличился на 9% относительно сентября. Продажи отечественных и корейских автомобилей выросли на 5%, а немецких — на 3%.

Самая заметная динамика на рынке подержанных автомобилей была отмечена на Дальнем Востоке и Урале. В этих регионах продажи увеличились соответственно на 7% и 6%.

В Сибири и Приволжье в октябре приобрели на 5% больше автомобилей с пробегом, чем месяцем ранее. В центральных регионах России спрос вырос на 4%, а на Юге — на 1%, сообщили в пресс-службе портала.

В годовом сравнении «Дром» отметил существенное увеличение продаж подержанных китайских автомобилей. По сравнению с октябрём 2025 года их реализация на вторичном рынке выросла на 32%. Продажи немецких машин за тот же период увеличились на 18%.

Американские и европейские автомобили с пробегом показали рост продаж на 14% относительно октября прошлого года. Корейские машины прибавили 9%, а российские автомобили в 2026 году покупали на 2% чаще, чем в 2025-м.

Ранее сервис «СберАвто», принадлежащий Сберу, назвал лидеров онлайн-продаж автомобилей за январь–сентябрь. В категории машин с пробегом первое место занял Kia Rio.

До этого автоэксперт Сергей Целиков сообщил об увеличении продаж европейских автомобилей с пробегом в России за девять месяцев. Среди европейских марок наиболее востребованными стали немецкие.

Автор: Иван Бахарев