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В августе продажи автомобилей LADA выросли на 3%

По данным АВТОВАЗа, продажи LADA в России в августе 2026 года выросли на 3,3%, до 29 225 автомобилей. Лидерами стали Granta, Vesta и семейство Niva.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2026, 09:52·1 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе в России реализовали 29 225 автомобилей LADA. По данным пресс-службы АВТОВАЗа, это на 3,3% больше показателя августа 2025-го. За 8 месяцев 2026 года продажи отечественной марки составили 212 316 машин, практически сохранив уровень аналогичного периода прошлого года.

Самой востребованной моделью LADA в августе стала Granta — продано 11 192 автомобиля. Объем реализации LADA Vesta достиг 5 739 экземпляров. Семейство внедорожников LADA Niva показало результат в 5 361 шт.

Продажи LADA Iskra и LADA Largus оказались почти одинаковыми: 3 292 шт. и 3 243 шт. соответственно. Еще 398 автомобилей пришлись на коммерческие версии моделей российского бренда.

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Авторынок россии (978)Легковые автомобили (832)Продажи (1148)Автоваз (696)Lada (1050)Легкие коммерческие автомобили (246)

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