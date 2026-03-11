В России продажи автомобилей мировых брендов увеличились в 2,5 раза

В России за два месяца 2026 года было реализовано 24,4 тыс. новых легковых автомобилей мировых брендов. Такие данные опубликовал директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в своем телеграм-канале.

К глобальным брендам, согласно классификации агентства, относятся все марки, кроме китайских, российских и белорусских производителей. Рыночная доля этих брендов достигла 15,2%, тогда как в начале 2025 года она составляла около 6%.

Сергей Целиков связывает рост продаж с иллюзией возвращения зарубежных автоконцернов на российский рынок. Эта тенденция, по словам эксперта, возникла после старта переговоров между США и Россией по Украине в начале 2025 года. В тот период потенциальные покупатели заняли выжидательную позицию, однако со временем ожидания не оправдались. «Ждуны не дождались», — констатирует Целиков.

Еще одним фактором, повлиявшим на спрос, могло стать введение новых тарифов утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. Эксперт отмечает, что это решение могло сформировать восприятие о возможном прекращении импорта доступных иномарок, что активизировало заказы на зарубежные автомобили.

В рейтинге самых популярных мировых брендов за январь и февраль 2026 года лидирует Mazda с результатом 4 871 проданный автомобиль. Сергей Целиков выделяет, что основной рост пришелся почти исключительно на одну модель — кроссовер CX-5.

Вторую строчку заняла Toyota, которая в прошлом году была лидером. За отчетный период компания реализовала 4 093 автомобиля. Следом в списке идут BMW (2 180 ед.), Volkswagen (2 036 ед.) и Skoda (1 518 ед.).

Среди новых легковых автомобилей мировых марок наибольший спрос пришелся на японских производителей — 48,4% от общего числа продаж. На немецкие бренды пришлось 28,2%, а 11,7% заняли автомобили из Южной Кореи. Также, по информации Сергея Целикова, большая часть этих машин — 68,5% — была произведена в Китае.

Эксперт добавляет, что почти 80% новых легковых автомобилей международных марок, проданных в России, составляют кроссоверы различных классов.