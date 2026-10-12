Luxeed V9 появится в российских автосалонах: названы сроки начала продаж

В начале 2027-го в Россию начнут поступать люксовые минивэны V9 бренда Luxeed, созданного Huawei и Chery. Официальные поставки пока не запланированы: автомобили будут появляться в дилерских салонах по параллельному импорту. Об этом Autonews рассказал Сергей Костянецкий, руководитель отдела закупок сети «Авилон». Точные сроки он не назвал, однако отметил, что первые машины ожидаются уже в январе-феврале.

Сейчас найти такой автомобиль в наличии на российском рынке невозможно. Доступно лишь несколько предложений под заказ, причем условия их приобретения остаются довольно неопределенными.

Фото: Carsweek.ru

Окончательная стоимость Luxeed V9 с учетом всех налогов и сопутствующих расходов пока неизвестна. Конкуренцию модели составят уже представленные на рынке Zeekr 009, Voyah Dreamer и Toyota Alphard.

Для российского рынка подготовят несколько версий минивэна. В базовой модификации используется последовательная гибридная силовая установка с бензиновым ДВС объемом 1,5 литра, который работает в качестве генератора. Основную тягу обеспечивает электромотор мощностью 309 лошадиных сил.

Более мощные варианты получат полный привод и два электромотора. Их суммарная отдача составит 520 «лошадей». Запас хода такой версии без подзарядки и дозаправки превышает 1200 километров.

Фото: Carsweek.ru

Luxeed V9 отличается рядом необычных решений. Проекционные фары автомобиля способны выводить несложные изображения. В салоне предусмотрен встроенный холодильник для хранения продуктов и напитков, а за развлечения отвечает мультифункциональный потолочный дисплей. Система безопасности включает необычные подушки в виде кокона.

Пока Luxeed готовится к выходу на российский рынок, другой люксовый автомобиль — Maextro V800, который также планируют поставлять в салоны РФ, уже оказался в центре серьезного скандала. Причиной стала непродуманная архитектура тормозной системы.

Фото: rbk, rucars