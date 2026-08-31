Пробуксовка, рывки и запах гари: эксперт назвал признаки критического износа автоматической коробки передач

Выход из строя автоматической коробки передач относится к наиболее дорогостоящим неисправностям автомобиля. Однако, как правило, поломке предшествуют определённые признаки. О симптомах критического износа АКП изданию «Газета.Ru» рассказал директор по послепродажному обслуживанию ГК «Автоспеццентр» Игорь Серебряков.

По словам специалиста, водитель способен заранее заметить сигналы, которые коробка передач подаёт перед неисправностью. Одним из самых опасных признаков Серебряков назвал пробуксовку.

Она возникает во время разгона: обороты силового агрегата после нажатия на педаль газа растут, но автомобиль при этом ускоряется незначительно или вовсе не увеличивает скорость. Эксперт отметил, что такая проблема нередко связана с критическим износом фрикционных дисков либо неисправностью гидротрансформатора.

На возможные неполадки также могут указывать рывки, толчки и задержки при переключении передач. Исправная коробка, отметил Серебряков, работает плавно и практически незаметно. Паузы, удары и пинки перед включением передачи способны свидетельствовать о загрязнении рабочей жидкости или нарушении работы гидравлической части.

Ещё одним серьёзным поводом для проверки специалист считает самопроизвольное сбрасывание передачи. О неисправности также может говорить отсутствие реакции коробки на команды селектора.

Среди признаков износа АКП эксперт выделил и посторонние звуки, возникающие во время движения. Металлический скрежет, усиливающийся гул или вой, по его оценке, почти всегда связаны с повреждением внутренних механизмов, включая подшипники.

О разгерметизации системы и утечке трансмиссионной жидкости могут свидетельствовать маслянистые пятна красноватого или коричневого цвета под днищем автомобиля. Стойкий запах гари из моторного отсека Серебряков связал с перегревом агрегата и разрушением фрикционных материалов.

Ранее автоэксперт Игорь Дмитриев назвал соотношение стоимости ремонта и рыночной цены автомобиля главным критерием при оценке его целесообразности. Перед принятием решения он рекомендовал провести дефектовку и подсчитать расходы на детали и работы.

Автор: Андрей Сундуков