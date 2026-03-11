Проблемы Williams обусловлены не только "избыточным весом шасси"

Команда Williams сталкивается с непростым стартом сезона Формулы-1, чему способствуют ряд технических недостатков их болида FW48. Наиболее серьёзной проблемой специалисты называют избыточный вес шасси, однако этим перечень сложностей не ограничивается.

Хотя представители Williams не раскрывают точное значение превышения по массе, эксперты предполагают, что болид тяжелее допустимого на 20-25 кг. Этот фактор заметно влияет на скорость прохождения круга. Для машин прошлых сезонов каждые дополнительные 10 кг приводили к потере примерно 0,3 секунды на круге, а для техники 2026 года это влияние может быть ещё более значительным.

Руководитель команды Джеймс Ваулз в беседе с прессой отметил, что эффект от лишнего веса выходит за рамки простых расчетов. По его словам, "если бы лишний вес равнялся 20 кг, потери были бы больше". Он подчеркнул, что увеличение массы влияет не только на скорость, но и на положение центра тяжести, а также на процессы рекуперации энергии и минимальную скорость в поворотах, что в совокупности усугубляет ситуацию.

Кроме избыточного веса, гонщики Williams отмечают и другие недостатки FW48. В частности, после завершения Гран При Австралии Карлос Сайнс указал на проблемы с передним крылом. Испанский пилот рассказал, что трудности с этим элементом проявились ещё во время тестов. При использовании режима SLM переднее крыло открывается, и, по его словам, "аэродинамический баланс резко ухудшается". Во время гонки это привело к необходимости внепланового пит-стопа для замены крыла, после чего управляемость болида улучшилась.

В краткосрочной перспективе команда сосредоточится на решении проблем с передним крылом, однако основной задачей остаётся снижение массы шасси. Как пояснил Джеймс Ваулз, Williams понимает, какие шаги необходимо предпринять, однако любые изменения должны укладываться в рамки бюджетных ограничений, установленных регламентом.

В случае отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии между гонками в Японии и Майами возникнет пауза, которую Williams планирует использовать для доработки FW48. Ваулз отметил, что получил детальный план инженерных решений, который позволит существенно снизить вес болида. Однако из-за лимита бюджета реализация этих обновлений откладывается на более позднюю фазу сезона.

Руководитель Williams связывает текущие трудности с необходимостью дальнейшего совершенствования организационных процессов внутри команды. По его мнению, отставание от лидеров обусловлено недостаточно развитой инфраструктурой, однако он уверен, что коллектив из Гроува сможет устранить эти проблемы в течение года.

"Наши сложности стали следствием того, что мы ещё не вышли на необходимый уровень для работы в условиях масштабных изменений регламента", — добавил Ваулз. При этом он выразил уверенность, что команда успешно справится с текущими вызовами и устранит основные недостатки уже в ближайшее время.