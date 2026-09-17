Проблемы с бензином «перевернули» авторынок: россияне снова массово покупают дизельные автомобили

Российские автодилеры сообщают о расширении предложения автомобилей с дизельными двигателями. Представители двух компаний связали эту динамику с увеличением спроса на фоне топливного кризиса. Об этом они рассказали Telegram-каналу «Китайские автомобили».

Директор департамента продаж новых автомобилей группы компаний «Рольф» Николай Иванов подтвердил, что выбор дизельных моделей на российском рынке становится шире. По его словам, производители фиксируют интерес покупателей к таким версиям и оперативно подстраиваются под их запросы.

В частности, Иванов отметил возвращение дизельного Haval H9 и выход Changan Hunter Plus с двигателем на «тяжелом» топливе. Он считает, что появление этих модификаций, среди прочего, связано с текущей ситуацией на топливном рынке страны.

Рост интереса к дизельным автомобилям зафиксировали и в дивизионе «АвтоСпецЦентр Внуково». Его директор Оксана Савальская рассказала, что до топливного кризиса клиенты иначе интересовались машинами с такими двигателями. После возникновения проблем с бензином доля продаж дизельных автомобилей, по её словам, увеличилась в «энное» количество раз и продолжает расти.

Савальская сопоставила количество обращений по поводу бензиновых и дизельных версий до кризиса и после его начала. По её оценке, соотношение спроса стало «зеркальным» и продолжает меняться в пользу дизельных моделей. Директор дивизиона напрямую связала эту тенденцию с кризисом на АЗС.

«По сравнению со статистикой обращений по бензиновым/дизельным версиям автомобилей до возникшей ситуации с бензином, сегодня наблюдается зеркальный спрос, и он точно родился благодаря кризису на заправках. Яркий пример – появление дизельной версии Haval H9», — отметила Оксана Савальская.

В начале сентября рамный внедорожник Haval H9 начали серийно выпускать на калининградском заводе «Автотор». При этом в прайс-листе модели по-прежнему указаны только бензиновые комплектации. Сборку организовали на базе сваренного и окрашенного кузова с последующим расширением технологических операций.

Ранее сообщалось, что минувшим летом дизельные автомобили с пробегом стали заметно популярнее среди россиян. Интерес к ним оказался на 17% выше показателя годичной давности. В «тройку» наиболее востребованных моделей вошли два автомобиля Toyota и один Volkswagen.

Автор: Иван Бахарев