О Ландо Норрисе снимают документальный сериал

Стриминговая платформа Prime Video готовит документальный сериал о Ландо Норрисе. Проект, получивший рабочее название Lando, расскажет о жизни действующего чемпиона мира Формулы 1 на гоночной трассе и за её пределами.

Премьера трёхсерийного сериала во всём мире запланирована на 2027 год. Производством занимается Box to Box Films — компания, известная по документальному проекту о Формуле 1 Drive to Survive.

Авторы намерены проследить за жизнью Норриса до его 27-летия, которое наступит 13 ноября 2026 года. В сериале речь пойдёт не только о защите чемпионского титула, но и о личной жизни гонщика McLaren.

Фото: F1news.ru

Ландо Норрис: «Мы уже довольно давно занимаемся съёмками. Я и так делюсь с людьми многими эпизодами своей жизни, но этот сериал позволит им увидеть гораздо больше того, чем я занимаюсь за пределами гоночной трассы.

Я принимал активное участие в создании проекта, поэтому надеюсь, что людям будет интересно увидеть то, что обычно остаётся за кадром».