Почему привычные корейские автомобили могут навсегда исчезнуть с российского рынка

В октябре в России реализовали 1826 новых легковых автомобилей корейских брендов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года показатель снизился на 58%. Автоэксперт Сергей Целиков не исключил, что после выравнивания таможенных платежей со странами ЕАЭС импорт таких машин может полностью прекратиться.

«После выравнивания таможенных платежей со странами ЕАЭС, которое сейчас начал готовить МПТ (Минпромторг — прим.), импорт корейских автомобилей может сойти на нет. И их окончательно вытеснит с нашего рынка Китай», — предположил Сергей Целиков.

Для сравнения, в октябре годом ранее продажи корейских марок достигали 4328 автомобилей. По информации Целикова, реализация Kia уменьшилась на 51% — с 1747 до 854 машин. Спрос на Hyundai сократился на 69%, с 1674 до 512 автомобилей.

Продажи официально представленного в России бренда KGM снизились на 46% и составили 446 машин. У премиальной марки Genesis показатель оказался близок к нулю: за октябрь зарегистрировали только четыре автомобиля против 58 годом ранее.

Главной причиной сокращения продаж корейских легковых автомобилей автоэксперт считает введение с 1 декабря 2025 года планки льготного утильсбора. Она больше не распространяется на машины мощнее 160 л. с. Как отметил Целиков, из-за этого корейские автомобили потеряли привлекательность по цене. Объёмы ввоза сократились, а поставки стали идти транзитом через Киргизию.

Целиков напомнил, что до 2022 года корейские автомобили оставались наиболее продаваемыми иномарками в России. Пиковым для этого сегмента стал 2012 год: тогда реализовали 460 тыс. автомобилей при общем объёме рынка в 2,65 млн машин.

В период с 2018 по 2021 год продажи корейских марок составляли 360–400 тыс. автомобилей в год, а их доля рынка достигала 24–25%. По оценке эксперта, «корейская эпоха» на российском рынке завершилась окончательно.

«Увы, но сейчас можно констатировать, что «корейская эпоха» ушла с российского рынка безвозвратно. Нам останется только огромный парк эксплуатируемых корейских машин — более 6 млн единиц», — резюмировал Сергей Целиков.

Ранее Сергей Целиков рассказал о снижении продаж новых автомобилей Solaris в России по итогам октября. По словам эксперта, запасы российско-корейских машин у дилеров постепенно заканчиваются.

До этого портал «Дром» сообщил о росте продаж корейских автомобилей с пробегом в России по итогам октября. Их приобретали чаще как по сравнению с сентябрём, так и относительно показателя годичной давности.

Автор: Иван Бахарев