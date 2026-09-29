Приехал в ГИБДД и лишился номеров: в каких случаях аннулируют регистрацию автомобиля

Обращение в МРЭО ГИБДД в ряде ситуаций может привести к прекращению регистрации автомобиля. Среди оснований — поддельные документы, нахождение агрегатов в розыске и незаконные изменения конструкции. Об этом «Газете.Ru» рассказал юрист Лев Воропаев.

«Если регистрация прошла по поддельным или подложным документам, и это выяснилось впоследствии, то это будет основанием для прекращения регистрации» при повторном визите, — пояснил Лев Воропаев.

По словам юриста, регистрацию автомобиля также могут прекратить по следующим причинам:

использование поддельных документов;

незаконная регистрация при нахождении в розыске агрегатов, включая двигатель или кузов;

изменения конструкции, запрещающие эксплуатацию автомобиля, например незарегистрированное газовое оборудование или нештатный глушитель;

смерть владельца либо вступление наследников в права;

истечение срока временной регистрации для автомобилей, оформленных в лизинг, а также для лиц без гражданства;

ликвидация юридического лица;

прекращение опеки над владельцем, признанным недееспособным.

Ранее Лев Воропаев предупреждал, что причиной прекращения регистрации могут стать и нештатные колеса, не соответствующие требованиям производителя. Сначала ГИБДД выдает предписание устранить нарушение. Если оно не будет выполнено, регистрацию автомобиля могут аннулировать.

До этого сообщалось, что установка колес, размер которых отличается от рекомендованного производителем, требует обращения в испытательную лабораторию и ГИБДД. Эксперты связывали это с влиянием таких колес на эффективность торможения и поперечную устойчивость автомобиля.