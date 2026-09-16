Президент АВТОВАЗа раскрыл уровень локализации автомобилей LADA

Средний уровень локализации современных автомобилей LADA с учетом компонентов, произведенных в России, превышает 90%. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на телевизионную передачу «Картина мира с Михаилом Ковальчуком», участником которой стал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Во время эфира глава отечественного автогиганта рассказал, что модели LADA Granta и LADA Niva — Legend и Travel — сейчас локализованы на 99,5 - 99,8%. Уровень локализации LADA Largus, производство которой организовано в Ижевске, составляет около 94%.

Ранее пресс-служба предприятия сообщала, что за последние четыре года АВТОВАЗ совместно с поставщиками локализовал для автомобилей LADA 1 825 единиц автокомпонентов и материалов. В их число вошли приводные ремни, седла клапанов, коннекторы, пружины подвески, элементы подушек безопасности, блок «ЭРА-ГЛОНАСС» и другие позиции.

В компании планировали продолжать работу по этому направлению.