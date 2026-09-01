Президент Аргентины провёл встречу с главой FIA

Аргентина всерьёз рассматривает возможность вернуть национальный этап в календарь Формулы 1. Ранее сообщалось, что трассу в Буэнос-Айресе приводят в соответствие с требованиями FIM и FIA. Теперь страна сделала ещё один шаг: президент Аргентины Хавьер Милей обсудил спортивные амбиции государства с президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом на Конгрессе FIA Americas 2026.

Милей и Бен Сулайем вместе открыли конгресс в аргентинской столице. В ходе мероприятия стремление Аргентины принять крупнейшие чемпионаты FIA стало частью более широкой дискуссии о будущем автоспорта в Северной и Южной Америке.

Хавьер Милей отметил, что страна располагает всеми необходимыми условиями для возвращения Формулы 1 и чемпионата мира по ралли. Президент также напомнил о гоночных традициях Аргентины и её спортсменах.

Президент FIA поддержал инициативу местных властей, однако переговоры в Буэнос-Айресе сами по себе не обеспечивают Аргентине место в календаре. Для дальнейшего продвижения проекта стране необходимо предоставить финансовые гарантии и подать официальную заявку.