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Президент Аргентины провёл встречу с главой FIA

Аргентина готовит возвращение этапа Формулы 1: Хавьер Милей обсудил заявку страны с президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом на конгрессе в Буэнос-Айресе.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
01.09.2026, 18:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Аргентина всерьёз рассматривает возможность вернуть национальный этап в календарь Формулы 1. Ранее сообщалось, что трассу в Буэнос-Айресе приводят в соответствие с требованиями FIM и FIA. Теперь страна сделала ещё один шаг: президент Аргентины Хавьер Милей обсудил спортивные амбиции государства с президентом FIA Мохаммедом Бен Сулайемом на Конгрессе FIA Americas 2026.

Милей и Бен Сулайем вместе открыли конгресс в аргентинской столице. В ходе мероприятия стремление Аргентины принять крупнейшие чемпионаты FIA стало частью более широкой дискуссии о будущем автоспорта в Северной и Южной Америке.

Хавьер Милей отметил, что страна располагает всеми необходимыми условиями для возвращения Формулы 1 и чемпионата мира по ралли. Президент также напомнил о гоночных традициях Аргентины и её спортсменах.

Президент FIA поддержал инициативу местных властей, однако переговоры в Буэнос-Айресе сами по себе не обеспечивают Аргентине место в календаре. Для дальнейшего продвижения проекта стране необходимо предоставить финансовые гарантии и подать официальную заявку.

Источник

FIA (546)

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