В России создали автомобильный герметик, способный заменить зарубежные аналоги и повысить надёжность отечественных машин. В «Ростехе» сообщили, что состав «Анатерм-509» по ряду характеристик превосходит импортные материалы.

Разработку выполнили по заказу российских автопроизводителей. Герметик предназначен для уплотнения и фиксации металлических деталей, которые во время работы автомобиля остаются неподвижными относительно друг друга, но при необходимости могут быть разъединены. Речь, в частности, идёт о болтовых и фланцевых соединениях.

Как отмечают в «Ростехе», материал сохраняет рабочие свойства при температуре от −60 до +150 градусов Цельсия. Уплотнительный слой, формирующийся между деталями, отличается повышенными прочностью и эластичностью, а также лучше противостоит воздействию масла по сравнению с зарубежными аналогами.

Новый герметик выдержал 200 циклов испытаний, включавших резкие перепады температур. В госкорпорации уточнили, что состав может использоваться при сборке двигателей внутреннего сгорания.

Материал предназначен для роботизированных конвейеров автозаводов. Промышленный робот наносит его на детали по заданной траектории, благодаря чему герметик распределяется равномерно, а толщина шва остаётся одинаковой. Такой подход помогает сократить расход материала и исключает непосредственный контакт работников с составом.

Аналогичные процессы уже автоматизируют на российских предприятиях. Так, в ходе модернизации линии сборки 1,8-литровых двигателей для внедорожников LADA Niva на «АвтоВАЗе» установили стенд для нанесения герметика под шпильки.

«Анатерм-509» разработал НИИ полимеров имени академика В. А. Каргина, входящий в структуру «Ростеха». Специалисты института создали и специальные составы-активаторы. Они позволяют применять новый герметик при соединении деталей с большими зазорами, ускоряют затвердевание материала и улучшают его сцепление с поверхностями.