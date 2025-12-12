Главная Новости Prema и Palou Motorsport объявили о старте совместного проекта
Prema и Palou Motorsport объявили о старте совместного проекта

Prema Racing и Palou Motorsport объединяются для участия в сезоне Eurocup-3 2026 года, предоставляя молодым гонщикам новые возможности и поддержку.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.12.2025, 18:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Prema Racing и Palou Motorsport объявили о начале сотрудничества в молодёжной гоночной серии Eurocup-3.

Eurocup-3 проводится по регламенту Формулы Regional. В чемпионате используются болиды Tatuus F3 T-318-EC3, оснащённые двигателями Alfa Romeo-Autotecnica мощностью 270 лошадиных сил. В сезоне 2026 года запланировано 8 этапов, которые состоятся на различных европейских трассах с мая по ноябрь.

Команда Palou Motorsport была основана в Испании в 2023 году четырёхкратным чемпионом IndyCar Алексом Палоу и его отцом Рамоном Палоу. За короткое время гонщики коллектива неоднократно поднимались на пьедестал в Eurocup-3. В рамках нового совместного проекта Prema Racing предоставит техническую поддержку Palou Motorsport, а также доступ к своему симулятору для подготовки пилотов.

Ожидается, что это партнёрство поможет Palou Motorsport сделать важный шаг вперёд и добиться ещё более значимых результатов на гоночной арене.

В то же время, Алекс Палоу остаётся участником судебного процесса в Лондоне: британская команда McLaren Racing требует от него компенсации за предполагаемый ущерб. Если суд примет решение не в пользу гонщика, ему придётся выплатить McLaren многомиллионную сумму.

Источник

