Представлена первая модель нового российского бренда Votour — аналог популярного кроссовера Jetour

Российский автомобильный бренд Votour, созданный в рамках стратегического партнерства холдинга «АГР» и компании Defetoo, объявил о первой модели — городском кроссовере Votour V5. Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе марки, продажи автомобиля стартуют уже в ноябре.

Votour V5 откроет серию V, в которую войдут автомобили для повседневных поездок. Речь идет как о городских маршрутах, так и о загородных путешествиях в выходные дни.

«Модель развивает идею Votour о стремлении к новым впечатлениям и создана для тех, кто постоянно находится в поиске нового и стремится разнообразить повседневную жизнь», — подчеркнули в пресс-службе Votour.

Кроссовер рассчитан и на покупателей, которые хотят подчеркнуть свою индивидуальность. Votour V5 получил футуристичный дизайн со спортивными элементами, стремительный силуэт и оформление в стиле фастбэка.

Передняя часть автомобиля визуально кажется шире благодаря многоуровневой решетке радиатора. Двухъярусные светодиодные фары и узкие дневные ходовые огни, по словам производителя, должны формировать «уверенный взгляд».

Динамичный профиль модели подчеркивают плавные боковые линии, покатая крыша и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски. Скрытые дверные ручки улучшают аэродинамику. Задняя часть V5 выделяется четкими гранями, современной светодиодной оптикой и спортивным спойлером.

Судя по представленным изображениям, Votour V5 окажется практически полной копией популярного у россиян китайского кроссовера Jetour Dashing. Его топ-версия недавно стала доступнее на 60 тыс. рублей. Сейчас цены на модель в комплектациях 2026 года составляют от 2 709 900 до 2 949 900 рублей.

Серия V станет первым из трех направлений развития модельного ряда Votour. В дальнейшем бренд планирует представить серию T, в которую войдут кроссоверы повышенной проходимости, а также серию R с премиальными внедорожниками. В компании обещают, что каждая серия будет отличаться собственным характером и ориентироваться на разные сценарии путешествий.

Технические характеристики и комплектации Votour V5 производитель раскроет ближе к началу продаж.

Автор: Иван Бахарев