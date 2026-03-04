Главная Новости Haval Обновленный Haval Jolion представлен в России: новая цена самого популярного китайского кроссовера
Обновленный Haval Jolion представлен в России: новая цена самого популярного китайского кроссовера

Обновленный Haval Jolion получил новый двигатель, современный интерьер и улучшенную мультимедиа. Озвучены все цены и подробности для рынка России.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.03.2026, 17:44·4 мин
Фото: Автоновости Дня

Содержание:

Компания Haval анонсировала запуск обновленного кроссовера Jolion на российском рынке. Автомобиль, который уже стал самым популярным среди китайских моделей в России, обзавелся новым бензиновым мотором для версии с полным приводом, а также получил модернизированный интерьер и полностью переработанную переднюю панель.

Как уточнили представители бренда «Автоновостям дня», основной акцент обновления пришелся на силовой агрегат с турбонаддувом: при сохранении объема и мощности заметно увеличился крутящий момент и улучшилась динамика. Благодаря переходу на стандарт «Евро-6» удалось снизить расход топлива и повысить экологичность двигателя. В салоне появились улучшенные материалы и обновленная приборная панель. Мультимедийную систему оснастили современным интерфейсом с расширенным набором цифровых функций.

После обновления модельная линейка получила новые имена комплектаций, однако их число осталось прежним. Теперь самая доступная версия Jolion именуется «Комфорт», предлагается в тандеме с механической трансмиссией и передним приводом. На следующей ступени — версии «Оптимум» и «Премиум» с роботизированной коробкой на семь ступеней, доступные как с передним, так и полным приводом. Флагманская комплектация «Техно+» оснащается исключительно полным приводом и роботизированной коробкой передач.

Новый двигатель

В полной комплектации обновленный Haval Jolion теперь оснащается новым 1,5-литровым турбомотором, который выпускается на заводе Haval в Тульской области. Мощность двигателя осталась на отметке 150 л. с. (110 кВт), однако крутящий момент вырос до 270 Нм по сравнению с предыдущими 230 Нм, доступен он уже при 1500 об/мин.

Благодаря улучшенному мотору автомобиль стал динамичнее: разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды вместо прежних 9,8, максимальная скоростная планка поднялась до 190 км/ч. Соответствие новым экологическим требованиям позволило снизить средний расход топлива до 7,6 л на 100 км пути.

Версия Jolion с передним приводом традиционно комплектуется 1,5-литровым рядным турбированным двигателем на 143 л. с. (105 кВт) и максимальным моментом в 210 Нм при 2000—4400 об/мин.

Для рестайлинговой версии предлагаются два варианта трансмиссии: семиступенчатая роботизированная коробка 7DCT с двойным мокрым сцеплением и шестиступенчатая механика. Конструкторы снизили потери мощности при смене передач до 2%, а максимальный крутящий момент, с которым способна работать роботизированная трансмиссия — 300 Нм.

Изменения в интерьере

Внешний облик нового Jolion изменений не получил, чего не скажешь об интерьере: салон значительно преобразился, что повысило эргономику и комфорт для водителя и пассажиров.

Рулевое колесо стало более массивным по ободу, при этом конфигурация функциональных клавиш осталась прежней. Блок управления на центральной консоли был модернизирован: появились переупорядоченные аналоговые клавиши, а также внедрена новая ротационная ручка для регулирования громкости и отключения мультимедиа.

Улучшилась и амбиентная подсветка: её стиль оптимизировали для комфортного восприятия в ночное время. Значительно изменился центральный тоннель между передними сиденьями: теперь на месте вращающегося селектора передач установлен классический вертикальный электронный джойстик, а многофункциональные подстаканники способны не только удерживать напитки, но и вмещать различные мелочи. Беспроводная зарядка для смартфонов теперь поддерживает мощность до 50 Вт.

В салоне добавились новые типы портов для зарядки гаджетов: к классическим USB Type-A теперь добавился современный разъем типа С — один спереди, два для пассажиров сзади.

Кроссовер Jolion представлен в пяти фирменных цветах кузова: «Небесный Топаз», «Магматический Красный», «Благородный Агат», «Галактический Чёрный» и «Дымчатый Жемчуг». Для внутреннего оформления доступны два цвета — черный и черно-красный, причем в начальных комплектациях сиденья обиты тканью, а в топовых — перфорированной эко-кожей.

Мультимедиа

В новой версии Haval Jolion мультимедийная система стала еще функциональнее: теперь поддерживается голосовое управление, способное понимать до 300 команд, от настройки температуры в салоне до регулировки аудиосистемы, причем работать функция может в автономном режиме. Обновленный интерфейс мультимедиа отличается современной графикой и позволяет беспроводно подключать смартфоны.

Цены

Производитель объявил официальные цены на обновленный кроссовер в зависимости от комплектации:

КомплектацияЦена
«Комфорт» 2WD МКПП2 049 000 руб.
«Оптимум» 2WD АКПП2 449 000 руб.
«Премиум» 2WD АКПП2 649 000 руб.
«Оптимум» 4WD АКПП2 599 000 руб.
«Премиум» 4WD АКПП2 799 000 руб.
«Техно+» 4WD АКПП2 899 000 руб.

Продажи обновленного Haval Jolion в России начнутся в первом квартале 2026 года. Дилеры уже начали принимать первые экземпляры моделей, оснащённых новым мотором и переработанным интерьером.

Автор: Иван Бахарев

Источник

