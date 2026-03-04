Обновленный Haval Jolion представлен в России: новая цена самого популярного китайского кроссовера

Содержание:

Компания Haval анонсировала запуск обновленного кроссовера Jolion на российском рынке. Автомобиль, который уже стал самым популярным среди китайских моделей в России, обзавелся новым бензиновым мотором для версии с полным приводом, а также получил модернизированный интерьер и полностью переработанную переднюю панель.

Как уточнили представители бренда «Автоновостям дня», основной акцент обновления пришелся на силовой агрегат с турбонаддувом: при сохранении объема и мощности заметно увеличился крутящий момент и улучшилась динамика. Благодаря переходу на стандарт «Евро-6» удалось снизить расход топлива и повысить экологичность двигателя. В салоне появились улучшенные материалы и обновленная приборная панель. Мультимедийную систему оснастили современным интерфейсом с расширенным набором цифровых функций.

После обновления модельная линейка получила новые имена комплектаций, однако их число осталось прежним. Теперь самая доступная версия Jolion именуется «Комфорт», предлагается в тандеме с механической трансмиссией и передним приводом. На следующей ступени — версии «Оптимум» и «Премиум» с роботизированной коробкой на семь ступеней, доступные как с передним, так и полным приводом. Флагманская комплектация «Техно+» оснащается исключительно полным приводом и роботизированной коробкой передач.

Новый двигатель

В полной комплектации обновленный Haval Jolion теперь оснащается новым 1,5-литровым турбомотором, который выпускается на заводе Haval в Тульской области. Мощность двигателя осталась на отметке 150 л. с. (110 кВт), однако крутящий момент вырос до 270 Нм по сравнению с предыдущими 230 Нм, доступен он уже при 1500 об/мин.

Благодаря улучшенному мотору автомобиль стал динамичнее: разгон до 100 км/ч занимает 9,1 секунды вместо прежних 9,8, максимальная скоростная планка поднялась до 190 км/ч. Соответствие новым экологическим требованиям позволило снизить средний расход топлива до 7,6 л на 100 км пути.

Версия Jolion с передним приводом традиционно комплектуется 1,5-литровым рядным турбированным двигателем на 143 л. с. (105 кВт) и максимальным моментом в 210 Нм при 2000—4400 об/мин.

Для рестайлинговой версии предлагаются два варианта трансмиссии: семиступенчатая роботизированная коробка 7DCT с двойным мокрым сцеплением и шестиступенчатая механика. Конструкторы снизили потери мощности при смене передач до 2%, а максимальный крутящий момент, с которым способна работать роботизированная трансмиссия — 300 Нм.

Изменения в интерьере

Внешний облик нового Jolion изменений не получил, чего не скажешь об интерьере: салон значительно преобразился, что повысило эргономику и комфорт для водителя и пассажиров.

Рулевое колесо стало более массивным по ободу, при этом конфигурация функциональных клавиш осталась прежней. Блок управления на центральной консоли был модернизирован: появились переупорядоченные аналоговые клавиши, а также внедрена новая ротационная ручка для регулирования громкости и отключения мультимедиа.

Улучшилась и амбиентная подсветка: её стиль оптимизировали для комфортного восприятия в ночное время. Значительно изменился центральный тоннель между передними сиденьями: теперь на месте вращающегося селектора передач установлен классический вертикальный электронный джойстик, а многофункциональные подстаканники способны не только удерживать напитки, но и вмещать различные мелочи. Беспроводная зарядка для смартфонов теперь поддерживает мощность до 50 Вт.

В салоне добавились новые типы портов для зарядки гаджетов: к классическим USB Type-A теперь добавился современный разъем типа С — один спереди, два для пассажиров сзади.

Кроссовер Jolion представлен в пяти фирменных цветах кузова: «Небесный Топаз», «Магматический Красный», «Благородный Агат», «Галактический Чёрный» и «Дымчатый Жемчуг». Для внутреннего оформления доступны два цвета — черный и черно-красный, причем в начальных комплектациях сиденья обиты тканью, а в топовых — перфорированной эко-кожей.

Мультимедиа

В новой версии Haval Jolion мультимедийная система стала еще функциональнее: теперь поддерживается голосовое управление, способное понимать до 300 команд, от настройки температуры в салоне до регулировки аудиосистемы, причем работать функция может в автономном режиме. Обновленный интерфейс мультимедиа отличается современной графикой и позволяет беспроводно подключать смартфоны.

Цены

Производитель объявил официальные цены на обновленный кроссовер в зависимости от комплектации:

Комплектация Цена «Комфорт» 2WD МКПП 2 049 000 руб. «Оптимум» 2WD АКПП 2 449 000 руб. «Премиум» 2WD АКПП 2 649 000 руб. «Оптимум» 4WD АКПП 2 599 000 руб. «Премиум» 4WD АКПП 2 799 000 руб. «Техно+» 4WD АКПП 2 899 000 руб.

Продажи обновленного Haval Jolion в России начнутся в первом квартале 2026 года. Дилеры уже начали принимать первые экземпляры моделей, оснащённых новым мотором и переработанным интерьером.

Автор: Иван Бахарев