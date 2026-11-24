Российский бренд Jeland объявил состав комплектаций нового полноразмерного флагманского кроссовера J8. Модель будет доступна в версиях «Актив», «Комфорт» и «Престиж». Независимо от исполнения автомобиль получит полный привод, 249-сильный турбомотор и адаптивную подвеску с амортизаторами регулируемой жёсткости.

Для Jeland J8 предусмотрен единственный силовой агрегат. Это 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 249 л. с. и крутящим моментом 385 Нм, который достигается при 1750—4000 об/мин.

Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Полный привод дополнен семью режимами движения: они изменяют отклик на педаль газа, усилие на руле, алгоритм переключения передач и распределение крутящего момента. Заявленный средний расход топлива в смешанном цикле составляет 8,1 литра на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает 8,5 секунды.

Фото: Автоновости Дня

Габаритная длина Jeland J8 составляет 4820 мм, ширина — 1930 мм, а колёсная база достигает 2820 мм. В оснащение кроссовера входят светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, выдвижные дверные ручки и 20-дюймовые легкосплавные диски. Установленные на крыше рейлинги выдерживают нагрузку до 90 кг.

Экстерьер модели также дополняют внешняя декоративная подсветка и панорамная крыша с люком. Наружные зеркала имеют электрические регулировки, обогрев, повторители поворотников и функцию автоматического складывания. Выдвижные дверные ручки призваны улучшить аэродинамику автомобиля.

Фото: Автоновости Дня

Во всех версиях Jeland J8 предусмотрены бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль, мультифункциональный руль с усеченным ободом и центральный подлокотник с отсеком для хранения и функцией охлаждения.

В стандартное оснащение флагмана J-серии также входят многослойные передние стёкла, акустическое лобовое стекло, электропривод двери багажника с бесконтактным открыванием, дефлекторы климатической системы для второго ряда, задний центральный подлокотник и крепления Isofix для детских кресел.

Панель приборов и экран мультимедийной системы объединены в блок из двух 12,3-дюймовых дисплеев. Их общая диагональ составляет 24,6 дюйма. Для Jeland J8 заявлены беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, голосовое управление, система «Свободные руки» с подключением через Bluetooth, беспроводная зарядка смартфона мощностью 50 Вт с охлаждением, четыре USB-разъема (Type-A и Type-C) и штатный блок телематики.

В максимальной комплектации «Престиж» безопасность обеспечивают 10 подушек безопасности. Кроме того, кроссовер оснащён системой кругового обзора 540°, передними и задними датчиками парковки, системами стабилизации, а также ассистентами спуска с горы и старта на подъеме.

Фото: Автоновости Дня

В комплекс интеллектуальных помощников водителя входят адаптивный круиз-контроль, системы мониторинга слепых зон, помощи при смене полосы и удержания в полосе, предупреждения о фронтальном столкновении и столкновении сзади, а также автоматического экстренного торможения. Водителю также доступны ассистент движения в пробках и функция автоматического переключения между ближним и дальним светом.

По информации пресс-службы Jeland, уже в базовой версии «Актив» сиденья отделаны экокожей, а аудиосистема включает восемь динамиков. Водительское кресло имеет электрические регулировки в восьми направлениях и настройку поясничного подпора, тогда как пассажирское регулируется по четырём параметрам.

Спинки сидений второго ряда можно наклонять. При их складывании объём багажного отделения увеличивается с 717 до 2021 литра. В багажнике базовой версии размещается компактное запасное колесо.

В комплектации «Комфорт» полный привод дополняется системой управления вектором тяги, которая распределяет крутящий момент между задними колёсами. Здесь же устанавливается полноразмерная «запаска».

Средняя версия также включает вентиляцию передних сидений, память водительского кресла, проекционный дисплей и автоматически затемняющееся салонное зеркало. Число динамиков аудиосистемы увеличено до 12, а мультимедийная система получила онлайн-навигацию, «ВК Музыка» и «ВК Видео».

В топовой комплектации «Престиж» вместо шести подушек безопасности устанавливаются десять. Сиденья отделаны натуральной кожей Наппа и оснащены массажем с пятью режимами. Для переднего пассажира предусмотрена оттоманка с выдвижной опорой для ног.

Кроме того, в состав оснащения входят видеорегистратор, встроенный в лобовое стекло, система ароматизации воздуха и аудиосистема с 14 динамиками. Два из них размещены в подголовнике водителя.

Производитель сообщает, что Jeland J8 адаптирован к российским дорогам и климатическим условиям. Днище и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском, а на кузов наносят дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийное покрытие. Также предусмотрена улучшенная шумоизоляция.

Полноцикловое производство модели организуют на принадлежащем холдингу «АГР» бывшем заводе General Motors в Шушарах (Санкт-Петербург).

Все комплектации J8 получат полный «зимний» пакет. В него входят обогрев всех сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. На старте продаж кроссовер будет доступен в трёх оттенках, однако их названия пока не раскрываются.

Ранее бренд Jeland представил комплектации нового кроссовера C7. Флагман городской C-серии предложат с передним и полным приводом.