Российская марка Jeland раскрыла комплектации нового городского фастбэк-кроссовера C5, относящегося к C-серии. Покупателям предложат четыре версии — «Актив», «Драйв», «Стиль» и «Стиль AWD». Они различаются набором оборудования, приводом и роботизированными коробками передач.

В пресс-службе Jeland сообщили «Автоновостям дня», что кроссовер C5 получил 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм. В переднеприводных исполнениях («Актив», «Драйв», «Стиль») двигатель работает в паре с шестиступенчатым «роботом», а полноприводная версия «Стиль AWD» оснащается семиступенчатой коробкой.

Фото: Автоновости Дня

Во всех комплектациях Jeland C5 предусмотрены полностью светодиодные фары, наружные зеркала с электрической регулировкой и обогревом, а также повторители указателей поворота. Внешность автомобиля дополняет спортивный спойлер.

Передние кресла с тканевой отделкой получили рельефную боковую поддержку. Сиденье водителя регулируется в шести направлениях, а пассажирское — в четырех. Для пассажиров второго ряда установлены отдельные дефлекторы климатической системы и два дополнительных USB-разъема.

В оснащение кроссовера входит система громкой связи «Свободные руки». Она подключается к мобильному телефону по Bluetooth и позволяет разговаривать по телефону без необходимости держать его в руках. На передней части центральной консоли размещены два USB-порта — Type-C и Type-A — и розетка на 12 Вт.

Салон также оснащается многофункциональным рулевым колесом с регулировкой в четырех направлениях. По форме оно напоминает современный геймпад от игровой приставки.

Объем багажного отделения у переднеприводных модификаций составляет 422 литра, а у полноприводных — 372 литра. Спинки задних кресел складываются в пропорции 1/3-2/3. В результате объем для перевозки крупногабаритных предметов увеличивается до 1149 или 1079 литров в зависимости от типа трансмиссии.

Базовая версия «Актив» включает 17-дюймовые легкосплавные диски, кондиционер, бесключевой доступ и аудиосистему с четырьмя динамиками. Также в комплектацию входят мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12,3 дюйма, цифровая приборная панель на 8 дюймов, четыре подушки безопасности, камера заднего вида с динамической разметкой и датчики парковки.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, уже в «базе» Jeland C5 получает круиз-контроль, электрический стояночный тормоз с функцией автоматического удержания, системы стабилизации и контроля давления и температуры в шинах. В автомобиле также есть электронные ассистенты при старте в гору и спуске с неё, крепления Isofix и блок системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС».

В комплектации «Драйв» количество подушек безопасности увеличено до шести. Автомобиль получает систему кругового обзора на 540°, мониторинг слепых зон, предупреждение об опасности при открытии дверей и о столкновении сзади. Кроме того, предусмотрены функции предупреждения и предотвращения столкновения с поперечно движущимся транспортом при движении задним ходом.

Версия «Драйв» отличается 18-дюймовыми легкосплавными дисками, двухзонным климат-контролем и электроприводом багажника. Диагональ экрана мультимедийной системы увеличена до 15,6 дюйма, цифровой приборной панели — до 8,88 дюйма. За звук отвечает аудиосистема с шестью динамиками.

Сиденья в этой комплектации отделаны экокожей, а водительское кресло оснащено электрическими регулировками. В список оборудования также входят голосовое управление, атмосферная подсветка салона и беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт со встроенным охлаждением.

Топовые исполнения «Стиль» и «Стиль AWD» комплектуются люком, вентиляцией обоих передних кресел и аудиосистемой с восемью динамиками. Дополнительную шумоизоляцию обеспечивают многослойные передние стёкла.

Для полноприводного Jeland C5 в версии «Стиль AWD» заявлены адаптивный круиз-контроль и система помощи в пробках. В оснащение также входят автоматическое переключение между ближним и дальним светом, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение, ассистенты движения в полосе и перестроения.

В Jeland отмечают, что кроссовер C5 адаптирован к российским дорогам. Кузов и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском для защиты от коррозии, а днище покрывается антигравийными и шумоизоляционными материалами. Это должно сделать поездки тише и повысить устойчивость кузова к внешним воздействиям.

Все представленные версии Jeland С5 подготовлены к эксплуатации в зимних условиях. Они оснащаются системой дистанционного запуска двигателя и прогрева салона, а также обогревом рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и сидений первого ряда.

Для Jeland C5 предусмотрены пять вариантов окраски кузова: «Искрящийся белый», «Черная жемчужина», «Мокрый асфальт», «Красный» и «Пудровый серый». Стоимость автомобиля и дата начала продаж будут объявлены позднее.