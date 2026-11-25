Российский бренд Tenet раскрыл стоимость и перечень оснащения полноприводного кроссовера T4L. Покупателям предложат две комплектации — «Актив» и «Прайм». Система полного привода автоматически подключает задние колёса с учётом дорожных условий.

В пресс-службе Tenet сообщили «Автоновостям дня», что выпуск версии с полным приводом стал ответом на запросы потенциальных клиентов. Цена T4L в комплектации «Актив» составляет 2 504 000 рублей. Исполнение «Прайм» с расширенным набором оборудования оценено в 2 670 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Для Tenet T4L предусмотрена интеллектуальная система полного привода Torque-on-Demand. Она самостоятельно подключает заднюю ось, когда этого требует дорожная ситуация.

Если датчики фиксируют снижение сцепления колёс с дорогой, электроника активирует заднюю пару и распределяет крутящий момент между всеми четырьмя колёсами. Система срабатывает за время до 100 миллисекунд. Помимо режимов «Эко», «Стандарт» и «Спорт», полноприводный кроссовер получил настройки «4×4», «Грязь» и «Снег».

Силовая установка у полноприводного Tenet T4L осталась прежней: бензиновый турбированный двигатель объёмом 1,5 литра развивает 147 л. с. и 210 Нм крутящего момента. При этом шестиступенчатый «робот», устанавливаемый на переднеприводной версии, заменили семиступенчатой трансмиссией. Подвеска у модели полностью независимая.

В базовую комплектацию «Актив» входят сдвоенный основной дисплей с бортовым компьютером диагональю 10,25 дюйма и отдельный 8-дюймовый сенсорный экран управления климатом на центральной консоли. Также предусмотрены 18-дюймовые литые диски, датчики света и дождя, а также аудиосистема с шестью динамиками.

Кроме того, стандартное оснащение полноприводного Tenet T4L включает задние датчики парковки и камеру заднего вида, беспроводные протоколы подключения смартфонов, кондиционер и светодиодную оптику. В список оборудования также вошли регулируемые по высоте подголовники, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и центральный замок с дистанционным управлением. Для T4L сертифицировано тягово-сцепное устройство, рассчитанное на буксировку прицепа максимальной массой до 750кг.

Комплектация «Прайм» дополняет оснащение версии «Актив» оборудованием для повышения комфорта и безопасности. В неё входят система кругового обзора 360°, двухзонный климат-контроль, передние датчики парковки, обогрев второго ряда сидений, электропривод складывания зеркал, водительское кресло с электрорегулировкой в шести направлениях и беспроводная зарядка для смартфона.

Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и передние боковые подушки безопасности. Также автомобиль оснащён системой блокировки замков задних дверей от случайного открывания детьми и функцией автоматического запирания дверей на скорости, доступной в зависимости от комплектации.

В перечень электронных ассистентов входят антиблокировочная система тормозов (ABS), система электронного контроля устойчивости (ESC), система контроля давления в шинах (TPMS) и система кругового обзора.

Телематическая система позволяет дистанционно управлять основными функциями автомобиля через фирменное мобильное приложение Tenet. С его помощью владелец может узнать текущий пробег, уровень топлива, заряд аккумуляторной батареи, местоположение машины и статус дверей, а также запустить двигатель и управлять климатической системой.

Как и остальные модели Tenet, новые полноприводные версии T4L оснащаются «зимним» пакетом. В него входят обогревы сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Для кузова доступны четыре цвета: красный, белый, серый и черный.

Производство Tenet T4L, включая версии с полным приводом в новых комплектациях, организовано по полному циклу на бывшем заводе Volkswagen в Калуге, который теперь принадлежит «АГР». Во время сборки кузов и скрытые полости автомобилей обрабатывают воском, а днище защищают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

Ранее Tenet увеличил скидку на переднеприводный кроссовер T4L в рамках специальной программы. При этом базовая стоимость комплектаций «Актив» и «Прайм» осталась прежней.