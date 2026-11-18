Госкомпания «Автодор» показала на проходящей в Москве «Транспортной неделе» кроссовер LADA Azimut со встроенным транспондером. Устройство предназначено не только для оплаты проезда по платным трассам, но и для передачи персональных предупреждений на приборную панель автомобиля, сообщает ТАСС.

«Мы уже давно вынашиваем идею, чтобы транспортные средства выпускались с конвейера со встроенным идентификатором, взаимодействующим с дорожной инфраструктурой», — рассказали на стенде «Автодора».

Как пояснили в госкомпании, транспондер устанавливается на этапе производства автомобиля. Он обеспечивает обмен данными между телеметрией машины и дорожной инфраструктурой. Проект «Автодор» реализует совместно с технологическими партнерами.

Функциональность системы не ограничивается оплатой проезда по платным дорогам. Автомобиль со встроенным транспондером сможет автоматически получать персональные предупреждения об авариях и препятствиях на дороге и отображать их на приборной панели.

Технологию также планируют использовать для бесконтактного въезда на парковки. Она может применяться на городских парковках, а также возле аэропортов, вокзалов, торговых и бизнес-центров.

Серийное производство кроссовера LADA Azimut, созданного на глубоко переработанной платформе LADA Vesta, стартовало в Тольятти 25 сентября. Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм. Объем багажника достигает 508 л, а дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм.

Продажи LADA Azimut должны начаться 1 декабря. Новый флагман «АвтоВАЗа» будет доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками» собственной разработки концерна: 120-сильным объемом 1,6 литра и 132-сильным объемом 1,8 литра, который недавно появился у LADA Vesta. Двигатели будут работать в сочетании с шестиступенчатой «механикой» и вариатором.