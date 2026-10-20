Показан интерьер нового отечественного кроссовера, производство которого наладят в России.

Бренд Jeland раскрыл интерьер нового компактного кроссовера Jeland C4. В салоне цифровые дисплеи сочетаются с синей подсветкой и красной крышкой кнопки запуска двигателя. Изображение стало доступно «Автоновостям дня» во вторник, 20 октября.

В Jeland связывают оформление интерьера с образом ночного мегаполиса и эстетикой «кибер-меха». На представленном изображении автомобиль стоит на фоне освещённых небоскрёбов. В салоне использованы тёмные поверхности, прямые линии и контрастные световые акценты.

Фото: Автоновости Дня

Передняя панель имеет вытянутую по горизонтали форму и разделена на несколько визуальных ярусов. Перед пассажиром расположена длинная светлая вставка, над которой проходит узкая тёмная полоса с горизонтальными элементами. Синяя подсветка подчёркивает очертания панели и переходит на обивку правой двери.

Перед водителем установлен отдельный горизонтальный экран цифровой приборной панели со светлым фоном. На дисплее отображаются числовой показатель скорости, силуэт автомобиля и другие графические обозначения. Часть экрана закрывает рулевое колесо с крупной центральной ступицей, надписью Jeland и кнопками на боковых спицах.

Вертикальный сенсорный дисплей мультимедийного комплекса размещён в центральной части панели. На нём показаны время, изображение ночного города и несколько зон с пиктограммами управления. В отличие от приборной панели со светлым оформлением, экран выполнен преимущественно на тёмном фоне с яркими цветными элементами.

Под мультимедийным дисплеем находится центральная консоль с двумя подстаканниками и красной кнопкой запуска двигателя необычной формы. В Jeland именно эту кнопку называют акцентом, подчёркивающим характер автомобиля и превращающим его запуск в особый ритуал. На изображении она выделяется на фоне тёмной отделки тоннеля, а за ней расположена широкая поверхность центрального подлокотника, выглядящая мягкой.

Напомним, в сентябре бренд Jeland раскрыл подробности экстерьера кроссовера C4. В компании заявили, что дизайн модели выполнен в стилистике «кибер-меха» (Cyber Mecha), вдохновленной научной фантастикой и виртуальными мирами. В основе этого решения — четкие грани кузова, угловатые формы, а также выразительная графика фар и задних фонарей.

Переднюю часть нового кроссовера оформляет трехуровневая световая архитектура. У кромки капота находятся узкие LED-секции дневных ходовых огней с рисунком из острых световых штрихов. Ниже размещён блок фар ближнего и дальнего света, а под ним — диагональные LED-полосы указателей поворотов.

В профиль автомобиль отличается резкими выштамповками на дверях и угловатыми накладками колёсных арок. Полускрытые ручки интегрированы в поверхности кузова. Общую геометрию дизайна дополняют двухцветные 18-дюймовые легкосплавные диски. Покупателям предложат шесть цветов кузова, в том числе синий, красный и желтый.

«Базой» для Jeland C4, предположительно, послужил китайский кроссовер Omoda C4 концерна Chery. На этапе разработки модель была известна в Китае под индексом C3. При этом сама компания не подтвердила такую связь во время анонса, поэтому делать окончательные выводы пока преждевременно.

Ранее бренд Jeland представил третью модель «городской» C-серии — флагманский кроссовер C7. Среднеразмерный паркетник получил необычный футуристичный дизайн, два типа привода и 1,6-литровый турбомотор мощностью 150 или 186 лошадиных сил в зависимости от версии.

Автор: Иван Бахарев